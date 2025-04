Animali nel mirino, l’allarme. Cane ucciso e strage di daini. Indagini e processi sullo scempio

Da Leone, il gatto scuoiato vivo nel Salernitano e deceduto, a Grey, preso a calci ad Alberobello da una ragazzina che lo ha fatto cadere in una fontana, provocandone la morte. Fino al caso tutto ferrarese di Diana, il cane ucciso con un colpo di fucile a Burana. Inauditi scempi, catalogati sotto la voce ’maltrattamenti di animali’ denunciati dai rapporti dell’Osservatorio Zoomafia, che ogni anno mettono insieme i numeri dell’orrore. Solo nel 2024, le procure hanno registrato 2.819 procedimenti, pari al 39,6% dei crimini contro gli animali registrati nei 127 palazzi giudiziari che hanno fornito i dati (il 75% del totale), con 474 persone indagate, un numero basso semplicemente perché la maggior parte delle denunce sono a carico di ignoti. E anche il nostro territorio, purtroppo, non è esente da tali vigliaccherie, come l’ultima accaduta a Malborghetto.

Due gennaio 2017, un dipendente del Consorzio di Bonifica fredda il proprio cane nel cortile dell’impianto a Burana. Succede il finimondo. Qualche giorno dopo, oltre un centinaio di persone provenienti da mezza Italia si ritrovano davanti ai cancelli per protestare. L’esecutore materiale verrà licenziato e a ottobre 2020 patteggerà 6 mesi, di fronte a un plotone di parti civili: il presidente del consiglio di amministrazione del Consorzio, Legambiente, Leal Lega Anti Vivisezionista, Oipa Italia e Lega Nazionale per la Difesa del Cane. Luglio 2022, questa volta è Animal Liberation, tramite l’avvocato David Zanforlini, a presentare un esposto nei confronti di una donna, proprietaria di un gregge di pecore, "di fatto abbandonato a sè stesso e rinchiuso costantemente in una stalla" a San Biagio di Bondeno. Nell’atto,"oltre allo stato di salute degli animali", viene segnalata "la minaccia della comparsa di un focolaio epidemico che possa pregiudicare la condizione non solo degli animali, ma delle persone che con essi possono venire a contatto". Nel documento, si fa riferimento a "mancanza di acqua e assenza parziale del tetto", "mancanza di pulizia e presenza di grandi quantità di letame", con pecore e capre che "non possono uscire nemmeno in cerca di un riparo". La vicenda finì in Procura, dopo qualche mese venne archiviata perché le condizioni della stalla migliorarono e il gregge, infine, venne venduto.

Un anno dopo, ottobre, questa volta siamo a Mirabello in un’azienda agrituristica dove "si consumava una mattanza di daini, ben 15 – così la denuncia degli animalisti – su 20 detenuti". Quattro cuccioli "incornati da un daino maschio", ciò "in conseguenza delle condizioni di detenzione, in particolare dello spazio inadeguato in cui gli animali si trovavano". Il titolare "avrebbe richiesto così l’intervento di un secondo soggetto, estraneo all’azienda, che avrebbe deciso di abbattere a fucilare i tre maschi", senza "essersi consultato o avere ottenuto alcuna autorizzazione dalle autorità preposte". Dopo l’uccisione di "ben 12 daini da parte di uno degli esemplari maschi, non solo non si è verificato se la ’follia omicida’ dell’esemplare responsabile fosse ancora in atto, ma in ogni caso l’eliminazione anche degli altri due è stata inutile e comunque non autorizzata". Il caso è attualmente in fase istruttoria.

Arriviamo al mese scorso, Copparo: un agente di polizia locale Terre e Fiumi, "a bordo di un’auto di servizio – così la denuncia degli animalisti –, dopo essersi fermato a seguito dell’investimento di un gatto, lo avrebbe colpito con calci e gettato il suo corpo nel fosso anziché provvedere a soccorrerlo". L’uomo è attualmente indagato. L’ultimo, agghiacciante episodio, risale all’inizio settimana a Malborghetto dove Debby, border collie di 15 anni, è stata colpita da tre pallini sparati da una carabinina di una persona al momento ignota. Era nel giardino di casa sua e ora sta lottando per la vita. "L’abbiamo riportata a casa dalla clinica dove era ricoverata – sussurrava ieri il suo padrone, Mirco Piva – ma la situazione è molto, molto difficile".