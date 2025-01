Animalisti in piazza: "Liberate i macachi di Unife"

"La procura sequestri immediatamente i macachi, imprigionati a scopo di vivisezione". È l’appello lanciato da Lilia Casali, presidente di Animal Liberation, durante la manifestazione tenutasi ieri mattina in piazza Cattedrale. Presenti militanti di diverse sigle e associazioni animaliste per protestare contro la detenzione dei macachi a Unife (vicenda sulla quale è in corso un’inchiesta). In piazza striscioni e cartelli con slogan quali "Liberate i macachi" o "Basta torture all’Università di Ferrara" e altri contro la vivisezione. Nel corso del presidio è stata allestita una gabbia nella quale era rinchiusa una ragazza mascherata da macaco. "I macachi – prosegue Casali – devo essere sottratti alla vivisezione e a condizioni di vita che sono un maltrattamento continuo". Presenti anche gli ex consiglieri comunali Tommaso Mantovani e Anna Ferraresi. "Avevo richiesto un’apposita commissione su questa tema – ha affermato quest’ultima –, ma è stata respinta".

Mario Tosatti