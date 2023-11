Animatori pronti per 4Fun nei villaggi turistici

4Fun, azienda leader nel settore dell’animazione ed intrattenimento, prevede la selezione di animatori dello sport e contatto per villaggi turistici sia in Italia e anche all’estero con destinazioni varie come Spagna, Grecia, Egitto, Tunisia, Cuba, Emirati Arabi, Capo Verde, Jamaica, Qatar. L’azienda ricerca personale per il periodo di lavoro inverno 2023-2024 ed estate 2024. Disponibilità dei candidati minimo tre mesi, conoscenza della lingua inglese, inteso con livello più che scolastico. Il compenso mensile previsto per il lavoro sarà da valutare in sede di colloquio. Nell’offerta lavorativa sono compresi vitto, alloggio, voli per raggiungere la destinazione del villaggio turistico ed uniformi di lavoro. Le caratteristiche richieste son quelle di un’attitudine al lavoro di gruppo, organizzazione di tornei ed attività sportive, spiccate doti comunicative e predisposizione alle relazioni pubbliche e capacità di adattamento e resistenza fisica.