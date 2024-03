Animazione in piazza

Domani a Ostellato in piazza della Repubblica è in programma "Ci mettiamo il cuore", una festa di piazza, un pomeriggio ricco di attività a cura del mondo del volontariato e il patrocinio del Comune. Si comincia alle 14.30 con il laboratorio floreale a cura di Cinzia Ravasini de "Il Glicine". Prenotazione obbligatoria al 333-9307760. Alle 15.30 concerto dei "Dogato Sisters", uno spettacolo musicale ormai consolidato in zona. Alle 16.30 le scuole paritarie di Ostellato e Dogato proporranno uno spettacolo musicale per i bambini.