Animazioni, show e tante sorprese. Ritorna la Festa delle famiglie

Tre giorni di divertimento tra animazioni, spettacoli e sorprese per tutti. È il tempo della ‘Festa delle famiglie’, che dal 14 al 16 maggio si svolgerà in piazza XXIV Maggio, ai piedi dell’Acquedotto, e che si preannuncia come un appuntamento imperdibile per tutta la città. L’iniziativa, ad accesso gratuito in ogni attività, è promossa dall’assessorato alle Politiche per la famiglia. La manifestazione, caratterizzata da un fitto programma pensato per divertire grandi e piccoli, si realizza in concomitanza con la Giornata internazionale della famiglia, che ricorre il 15 maggio. In quella data ci sarà una speciale torta per il ‘compleanno’ della Festa, offerta gratuitamente a tutti i partecipanti. "La Festa delle famiglie rappresenta un momento di incontro – ha dichiarato l’assessore Cristina Coletti –. Le tantissime attività che compongono un palinsesto variegato e coinvolgente promettono di offrire a tutti i partecipanti opportunità di condividere emozioni gioiose. I nuclei familiari sono il cuore pulsante della società e questa iniziativa riflette anche l’obiettivo dell’amministrazione comunale, che è quello di offrire spazi dedicati alle famiglie affinché si sentano parte integrante della comunità".

Per rendere originale l’edizione 2025 della Festa delle famiglie è stata prevista un’area selfie in cui scattare fotografie da conservare per tutti i presenti. Inoltre, saranno distribuite gratuitamente sacche-zaino e palloncini con il logo dell’evento e del Comune. Gratuitamente sarà offerta anche una merenda ogni pomeriggio. Ogni giorno le attività dureranno dalle 16.30 alle 20 circa. Per coinvolgere ogni famiglia, il materiale promozionale della manifestazione è in fase di distribuzione nelle scuole.