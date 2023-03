’Anime’ al jazz club, col flautista palermitano Alessandro Lo Giudice

Stasera al Jazz Club alle 21, a cura di Istantanea, in scena “Anime”, progetto del flautista palermitano Alessandro Lo Giudice. Anticipa il concerto l’aperitivo a buffet, lo segue la jam session. “Anime” è un viaggio di 100 anni nel repertorio flautistico tra Europa e Russia, dove alcune tra le più profonde innovazioni della performance musicale e del suono hanno offerto nuove visioni e concezioni dell’arte. Dall’emancipazione del rumore di Varèse all’ascetismo di Gubaidulina, dal pionierismo di Maderna alla trasfigurazione di Sciarrino, dal simbolismo di Debussy all’umanesimo musicale di Jolivet, il flauto si rende testimone delle più importanti avanguardie e sperimentazioni del XX secolo. Alessandro Lo Giudice sarà la guida di questa esplorazione delle diverse anime del flauto.

Nato a Palermo nel 1994, Alessandro Lo Giudice ha vinto concorsi nazionali come l’“Emanuele Krakamp” all’età di 11 anni e, nel 2013, il “Diapason d’Argento” con la “Sequenza” di Luciano Berio. Ha approfondito i suoi studi sul repertorio contemporaneo con Carin Levine. Nel 2014 si è esibito da solista con l’Orchestra Sinfonica Bellini presso il Teatro Politeama “G. Garibaldi” di Palermo e il Conservatorio “V. Bellini”. Nello stesso anno è arrivato in finale al Concorso Talent Factory bandito dall’Orchestra Sinfonica Siciliana, suonando più volte sul palco del Teatro Politeama di Palermo. Ha tenuto concerti, in veste di solista, all’Auditorium RAI di Palermo e ai Cantieri Culturali alla Zisa con musiche del compositore André Jolivet. Ha al suo attivo un’intensa attività concertistica, sia da solista che in formazioni di musica da camera e orchestrali.