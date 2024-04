Anita festeggia la liberazione: "Non vanno dimenticati i martiri"

Celebrato ieri ad Anita il 79° anniversario della liberazione dal giogo nazifascista: prima frazione di Argenta questa che ha commemorato, secondo programma redatto per il 25 aprile, l’evento. Che, all’epoca, dopo una lunga e dura lotta di resistenza ha riportato pace e democrazia. L’intera comunità, 550 abitanti, ha ricordato quei drammatici tempi con a fianco istituzioni ed autorità: l’assessore Giulia Cillani, al posto del sindaco Andrea Baldini assente ma giustificato a causa di una influenza, il collega in giunta del Partito democratico, Davide Zanotti, di casa in paese, Marcella Zappaterra, Paolo Calvano, Roberto Montanari del Pd per la Regione, Antonella Selega per la consulta di frazione, il mondo dell’associazionismo e del volontariato: in primis Anpi, Auser, Spi-Cgil. Quindi alti esponenti delle forze dell’ordine, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale. Infine giovani e studenti cui gli anziani, uomini e donne che hanno vissuto quei tragici giorni, hanno simbolicamente passato lo storico testimone della lotta di Resistenza, contro la guerra, per la difesa della Costituzione e dei suoi valori fondanti. Alle 8,30 in centro si è formato un autocorteo che, drappi e bandiere alla mano, ha raggiunto i luoghi simbolo di quel periodo. Che, sul finire del 2° conflitto mondiale, hanno straziato la popolazione con devastanti bombardamenti, scontri a fuoco tra partigiani (alcuni ne sono ancora testimoni) ed i nemici delle camicie nere e soldati tedeschi. In quei luoghi son stati deposti, leggendo brani a tema tratti dai libri dello scrittore del posto Vander Penazzi, fiori e corone di alloro ai piedi dei cippi: al Ponte di Madonna Boschi, Prato Pozzo, Traghetto sul Fiume Reno, Rotta Martinella, Oasi di Boscoforte.