"Anna e quella ricerca disperata di felicità"

"La storia della decomposizione di una donna". Anna Karenina, il capolavoro di Tolstoj, prende vita a Ferrara. Una delle storie più famose al mondo verrà messa in scena al Teatro Comunale di Ferrara, grazie a un cast di attori di straordinario talento come Galatea Ranzi, tra le migliori attrici italiane. L’opera promette di trasportare il pubblico nel cuore della Russia del XIX secolo, esplorando temi universali come amore, passione, convenzioni sociali e ricerca della felicità. E lo farà da oggi al 16 marzo (venerdì e sabato alle 20.30 e domenica alle 16).

Galatea Ranzi, com’è nato il suo coinvolgimento in Anna Karenina?

"Il regista Luca De Fusco mi aveva proposto vari titoli. Per esempio, parlava del Giardino dei ciliegi. Poi è venuta fuori Anna Karenina e siamo stati molto convinti. Abbiamo indovinato lo spettacolo: la risposta del pubblico è la prova più evidente".

Anna Karenina portata a teatro…ma Tolstoj non l’ha scritta per il teatro. Non è rischioso adattare un grande classico alla forma teatrale? Non si rischia di perderne il significato complessivo?

"Chiaramente noi non pretendiamo di portare tutto il romanzo a teatro. Questa è una riduzione, un adattamento al palcoscenico. Nessuno spettatore, in fondo, viene a vederci supponendo di assistere alla rappresentazione di tutto il romanzo: si tratta di una lettura, di una selezione di alcuni temi e personaggi. L’elemento ‘romanzo’ è comunque molto presente, perché il regista ha voluto ribadire quanto più possibile l’origine di questa storia: un libro, non un testo teatrale. In più, la drammaturgia tiene conto dei tre livelli di narrazione: in primis i dialoghi; quindi, gli ‘a parte’, ovvero riflessioni che il personaggio fa sulla situazione; infine, le battute in terza persona, periodi tratti dal romanzo, messi in bocca ai personaggi stessi. Il pubblico ci mette tre minuti a entrare nel gioco, ma poi gradisce moltissimo".

Infatti dichiarate di ispirarvi alla lezione teatrale di Luca Ronconi, che consiste in sostanza anche in questo

"Mi è capitato di recitare in passato in spettacoli con la regia di Ronconi, dove si adottava un simile procedimento: ero allenata a questo esperimento. È stato molto utile averlo frequentato. Inoltre, il regista ha sempre affermato di pensare a Ronconi".

Come si entra in un personaggio iconico come Anna?

"Oltre a considerare il romanzo stesso, ci sono moltissimi film che ho voluto vedere per preparare il lavoro su Anna. Avevo a disposizione una gamma molto varia di Anna Karenina da cui trarre ispirazione. Il romanzo va studiato: è la fonte principale. Tolstoj è talmente millimetrico nel sondare l’animo dei suoi personaggi, che è sempre una grande risorsa. Se avessi avuto trent’anni in meno, non avrei reso questo personaggio con le sfumature che credo di ottenere ora".

Ormai va di moda rifiutare l’attualizzazione, a volte effettivamente eccessiva, dei grandi classici. È d’accordo?

"Non si può dare un giudizio generico. Se l’attualizzazione è giustificata, sottile, coerente…perché no? Se è solo un ‘make-up’ che si applica a un grande classico, allora è meglio evitare".

Lei cos’ha imparato da Anna? "Diciamo che in questo spettacolo si assiste alla decomposizione del personaggio di una donna: all’inizio Anna è molto vitale, proiettata sugli altri. Piano piano, invece, si auto-ingabbia in una ricerca disperata di felicità e arriva al gesto estremo del suicidio. È molto ricca di elementi umani. Tolstoj opera mettendo al microscopio i passaggi psichici ed emotivi dei suoi personaggi".