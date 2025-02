Anna Falchi al ’Carnevale di Pitoch’

I sessant’anni di Pitoch, hanno confermato il successo del carnevale di Mezzogoro, divenuto "Carnevale Storico" per l’oltre mezzo secolo nel riproporre questa meravigliosa macchina dell’allegria. Anche domenica un successo senza precedenti, con migliaia di persone assiepate lungo la via principale della frazione di Codigoro per assistere sbalorditi alla sfilata dei giganteschi carri allegorici. Madrina d’eccezione Anna Falchi, che non ha mancato di fare selfie e si è dimostrata molto divertita. A suggellare una collaborazione cresciuta negli anni c’erano amici in rappresentanza dei carnevali di Cento, Putignano, Cavarzere e Poggio Renatico. Ma i veri protagonisti sono stati i carri allegorici, che hanno lanciato giocattoli e dolciumi per la gioia dei tantissimi presenti. Pitoch, pupazzo simbolo del carnevale, impersonava l’"Intelligenza Artificiale", messo poi al rogo a fine manifestazione. Sul palco hanno animato lo speaker Francesco, la dj Denni e lo spettacolo di danza delle scuole Hip Hop Missione Africa e Magazzini Reset. Tuttavia lo stupore dei visitatori era per gli enormi carri allegorici e la creatività di coloro che si sono mascherati.

c. c.