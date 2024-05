Anna Falchi al corteo. È la madrina del palio: "Un onore averla ospite"

L’attrice, conduttrice, Anna Falchi sarà la madrina del corteo storico del Palio di Ferrara che si terrà sabato dalle 21. Lo ha annunciato il vice sindaco del Comune di Ferrara nonché assessore con delega al Palio, ieri mattina in piazza municipale durante la seconda e conclusiva giornata dedicata agli antichi giochi delle bandiere. "Vi aspetto nella stupenda cornice del centro storico di Ferrara – ha spiegato in un video Anna Falchi – durante il magnifico corteo con la corte ducale, le otto contrade e i mille figurati che percorreranno la città". Nelle gare degli antichi giochi del Palio edizione 2024 si sono alternate conferme e novità. Il singolo lo ha vinto San Giovanni con Luca Ghinassi, secondo Santa Maria in Vado con Alessandro Tortorici e terzo San Luca con Fabio Zonari, quarto il pluricampione italiano Andrea Baraldi di San Giacomo che durante la premiazione ha annunciato l’intenzione di dire addio. Nella specialità "Piccola squadra" ha prevalso Santo Spirito. A seguire Contrada San Luca, Ente Palio della città di Ferrara, Santa Maria in Vado, Contrada San Giorgio, borgo,San Giovanni, Contrada San Paolo e San Benedetto. Nella specialità musici affermazione della Contrada di San Luca davanti a San Giacomo e a seguire Rione Santo Spirito al terzo posto. Nella caterogia singolo, come si era anticipato, vittoria di Ghinassi per Borgo San Giovanni. Nella specialità "coppia" la vittoria e’ andata a Ghinassi-Lionelli di San Giovanni, davanti alla coppia Cona-Zonari di San Luca, terzi la coppia Tortorici Vezzalli di Santa Maria in Vado. Nella gategoria "Grande squadra", trionfo della Contrada di San Luca davanti a San Giacomo e al Rione Santo Spirito. San Luca, grazie alle affermazioni nelle varie specialità si e’ aggiudicato anche la vittoria nella "combinata". "Un grande successo di presenze – ha spiegato Nicola Borsetti, presidente della Fondazione Palio di Ferrara – e di giovani, che sono il futuro sul quale puntiamo". Appuntamento quindi a sabato 18 maggio dalle 21 con partenza dalla "prospettiva" per percorrere interamente corso Giovecca, fino a giungere nel centro di Ferrara passando davanti al Castello Estense.

Lauro Casoni