Anna Falchi madrina d’eccezione al carnevale

Ultimi ritocchi nei capannoni che ospitano le macchine dell’allegria e poi via a domenica dalla 14,30 alla prima sfilata del carnevale di Mezzogoro "Pitoch" che vedrà come madrina Anna Falchi. Un a sfilata quella di domenica prossima che suggella i 60 anni assegnando alla manifestazione carnevalesca della laboriosa frazione di Codigoro il titolo di carnevale storico. Un traguardo frutto della passione dei giovani e adulti di Mezzogoro che, cominciando a settembre e finendo a metà febbraio, per cinque sere la settimana preparano i carri e negli anni hanno saputo far crescere questa manifestazione con tanto impegno e dedizione.

Proprio per festeggiare i 60 anni ci saranno amici in rappresentanza dei carnevali di Viareggio, Cento, Putignano, Cavarzere e Poggio Renatico, portando la comunità mezzogorese ad un ruolo di rilievo nel panorama nazionale. Nelle vie d’accesso sono state posizionate composizioni carnevalesche, un pianista matto, un grande pesce e un improbabile pirata, da tempo proprio per far comprendere a chiunque transiti nei pressi di Mezzogoro che domenica prossima si scatenerà l’allegria.

Pitoch, simbolo del carnevale quest’anno impersonerà l’"Intelligenza Artificiale" e, oltre alla madrina Anna Falchi ad intrattenere il pubblico sul palco Denny mentre animeranno la sfilata lo spettacolo di danza delle scuole Hip Hop Missione Africa e Magazzini Reset. Ma lo stupore dei visitatori sarà dedicato agli enormi carri allegorici, vere e proprie macchine dell’allegria, che distribuiranno dolci e regali, durante la sfilata per la via principale.

Fra questi, "In fondo Al mar" con una gigantesca tartaruga ed un grande subacqueo che si muovono. Non da meno quello degli "Gli artisti di strada" aperto da un bicicletta di oltre 5 metri d’altezza. Su un altro carro fanno bella mostra lupi e cani grandissimi dai denti affilati e ci sarà anche "Pegaso e gli dei dell’olimpo", col maestoso cavallo "Pegaso". Simpaticissimo il carro delle Gheise mentre non poteva mancare uno spaventoso e verde "Hulk"degli Avengers con le grandi e muscolose braccia aperte. Più piccola ma non per questo meno accattivante la "Pussy Wagon".

Il costo del biglietto d’ingresso è di soli 5 euro ma l’entrata è libera per i bimbi fin o a 10 anni. I carri e le tonnellate di coriandoli che saranno lanciati sono il frutto di mesi e mesi di lavoro serale, di una cinquantina di volontari, donne e uomini di diverse età, in un grande capannone non riscaldato, sotto la sapiente guida di Michele Bulgarelli in team con Romano Roma. Scontata la fine di Pitoch che sarà messo al rogo a fine sfilata.

