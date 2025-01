Anna Falchi madrina il 16 febbraio. In arrivo il Carnevale di ’Pitoch’

Sarà Anna Falchi la madrina della prima uscita di Pitoch a Mezzogoro domenica 16 febbraio, a partire dalle 14,30. Il carnevale più carnevale del basso ferrarese compie 60 anni e diventa, grazie ad uno studio dell’università, "Carnevale storico". Pitoch quest’anno impersonerà l’"Intelligenza Artificiale" e per l’uscita del 16 febbraio, oltre alla madrina Anna Falchi ad intrattenere il pubblico sul palco si terrà lo spettacolo di danza delle scuole Hip Hop Missione Africa e Magazzini Reset. Tuttavia i veri protagonisti saranno gli enormi carri allegorici. Fra questi, "In fondo Al mar" con una gigantesca tartaruga ed un grande subacqueo che si muovono e si alzano. Non da meno quello degli "Gli artisti di strada", aperto da una bicicletta di oltre 5 metri d’altezza. Su un’altro carro fanno bella mostra lupi e cani grandissimi dai denti affilati e ci sarà anche "Pegaso e gli dei dell’olimpo", col maestoso cavallo "Pegaso". Simpaticissimo il carro delle Gheise, mentre non poteva mancare uno spaventoso e verde "Hulk" degli Avengers. Più piccola ma non per questo meno accattivante la gialla, fiammeggiante e vistosa "Pussy Wagon". I carri e le tonnellate di coriandoli che saranno lanciati sono il frutto di mesi e mesi di lavoro serale, di una cinquantina di volontari, donne e uomini di diverse età, in un grande capannone non riscaldato, sotto la sapiente guida di Michele Bulgarelli in team con Romano Roma.

cla. casta.