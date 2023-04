Anna Maria Bernini oggi a Ferrara: mostra ai Diamanti e incontro con il sindaco

Ferrara, 3 aprile 2023 – La mostra il ’Rinascimento’ con i suoi capolavori sta creando un indotto notevole, soprattutto dal punto di vista turistico. Fra i visitatori delle grande esposizione oggi ne arriverà una davvero speciale: la ministra dell’Università e della ricerca Anna Maria Bernini, che sarà a Ferrara, per la mostra ‘Rinascimento’ e per incontri in Comune.

Arriverà alle 15 e ad accoglierla ci sarà Vittorio Sgarbi, sottosegretario alla Cultura e Presidente di Ferrara Arte. Con lui Rinaldo Argentieri, prefetto di Ferrara, Matteo Fornasini, assessore al turismo del Comune di Ferrara, Marco Gulinelli, assessore alla cultura del Comune di Ferrara, Pietro Di Natale, direttore Ferrara Arte e curatore della mostra Vasilij Gusella, conservatore delle Gallerie d’Arte Moderna. Senza contare Michele Danieli, co-curatore della mostra.

La ministra visiterà la mostra con Sgarbi che le illustrerà i capolavori che hanno fatto la storia. Alle 16,10, Bernini lascerà palazzo dei Diamanti per recarsi nella residenza municipale. Ad accoglierla ci sarà il primo cittadino di Ferrara Alan Fabbri. All’incontro saranno presenti anche gli assessori Fornasini e Gulinelli, oltre che Paolo Govoni, Commissario straordinario della Camera di Commercio di Ferrara, dal 5 aprile vicepresidente della Camera di Commercio Ravenna – Ferrara. La visita della ministra Bernini si concluderà alle 17 quando lascerà il municipio.

L’esposizione di palazzo dei Diamanti costituisce la prima tappa di un progetto più ampio e ambizioso intitolato Rinascimento a Ferrara 1471-1598 da Borso ad Alfonso II d’Este, che indagherà la vicenda storico-artistica del periodo compreso tra l’elevazione della città a ducato e il suo passaggio dalla dinastia estense al diretto controllo dello Stato Pontificio. Le oltre cento opere esposte, provenienti da musei e collezioni di tutto il mondo, offrono al pubblico un’occasione unica per scoprire l’arte di due grandi interpreti: Ercole de’ Roberti e Lorenzo Costa.