Anna Valle a teatro: "Basta tabù e pregiudizi"

Stasera alle 21 alla Pandurera di Cento va in scena ‘Scandalo’, commedia brillante con Gianmarco Saurino e Anna Valle. E’ proprio lei che ci racconta l’opera che parla di tabu e pregiudizi davanti ad una storia d’amore tra una donna matura e un giovane uomo.

Torna nel ferrarese dopo l’esperienza della fiction ‘Lea’ a Ferrara: cosa le è rimasto di quell’esperienza?

"Con il cuore torno spesso a Ferrara dove sono stata per due stagioni con un grande regista e un grande cast. E’ sempre un bel ricordo. Sia Ferrara che il set in sé, li abbiamo vissuti in un modo molto amichevole. Poi Ferrara, come Vicenza dove vivo, ha il bello di poter andare ovunque in bicicletta e quindi ci torno spesso con il pensiero".

Cosa l’ha colpita di più di ‘Scandalo’ per farle accettare la parte?

"Il personaggio di Laura che interpreto, il suo modo di agire e pensare, di approcciarsi alla vita. Diverso da quello che ho io. Mi stimolava e mi faceva venire voglia di interpretarla, di cimentarmi in una cosa nuova per me e per come viene affrontata, con la ‘protezione’ di Ivan Cotroneo, regista che conoscevo e che stimo moltissimo. Affrontare un tema così delicato con il suo sguardo è stata una sfida affascinante. Era un modo per affrontare questo tema che nella mia vita non c’era".

La storia tocca un tema forte: il desiderio femminile e il tabù legato all’età. Cosa l’ha attirata?

"Mi piaceva il fatto di poterne parlare, ovviamente dal punto di vista di Laura, che in questo è spudorata e spiazza anche nel modo in cui affronta la cosa, con eleganza da intellettuale qual è. C’è poi il tabù della differenza d’età: a 24 anni ha sposato un uomo di 30 anni più grande, famoso e ricco. È stata giudicata come la "ragazza che si approfittava di lui", ma in realtà l’ha amato profondamente per trent’anni. Ora, invece, ha una relazione con un uomo molto più giovane, e di nuovo viene giudicata come "vittima" o "preda" di lui. Laura vuole far riflettere su questi giudizi esterni, sul modo in cui la società osserva le relazioni amorose".

Quanto l’ha resa orgogliosa il poter andare contro ai pregiudizi con ‘Scandalo’?

"Molto. E mi piaceva il modo in cui Laura vuole dimostrare determinate cose".

Pregiudizi ancora molto presenti?

"Mi sono resa conto che anche io non l’avevo mai guardato con un occhio attento ma in realtà questi tabù ci sono eccome. Ho iniziato a guardarmi attorno con quell’occhio e mi sono resa conto anche delle le dinamiche che si raccontano nelle storie. Se un uomo di 60 anni sta con una donna di 30, si raccontano storie di vari tipi, ma se è il contrario, ecco che il tema centrale è la differenza d’età. Questo la dice lunga: è un tema che non è stato ancora del tutto sdoganato. Il mio augurio è che il pubblico si porti a casa anche questa riflessione".

Di recente ha detto che vorrebbe anche raccontare una storia d’amore tra donne. Perché?

"Penso che l’omosessualità femminile sia ancora raccontata troppo poco. È un tema che merita più spazio".

Ha anche dovuto affrontare il pregiudizio della bellezza e dell’intelletto?

"Sì, certo. Nei primi anni dopo Miss Italia l’approccio nei miei confronti era sempre un po’ quello del ’vediamo se, oltre alla bellezza e al titolo, saprà dimostrare qualcosa di più’. Io, con molta umiltà e con grande rispetto, ho cercato di dare il massimo, di far vedere che avevo voglia di crescere. Non mi sento di essermi allontanata da quella ragazza: conservo ancora quello sguardo entusiasta e un po’ stupito verso ciò che faccio".

Laura Guerra