Annalena Benini in città dopo il Salone del Libro "Un ritorno a casa"

Annalena Benini a Ferrara, per la prima volta in un’occasione pubblica nella sua città dalla nomina a direttrice del Salone internazionale del libro di Torino. La giornalista e scrittrice ha anticipato la presentazione al Libraccio del suo libro ‘Annalena’, edito da Einaudi, con una visita a palazzo dei Diamanti e alla mostra ‘Rinascimento a Ferrara’. Qui è stata accolta dall’assessore Marco Gulinelli. Già dal primo confronto è nata l’idea di portare Ferrara Arte, in qualità di editore, proprio al Salone del libro di Torino, accogliendo un’indicazione dello stesso presidente Vittorio Sgarbi. "Questo – afferma Gulinelli – è più di un auspicio, è un progetto che vogliamo portare avanti insieme". "Per me oggi è un ritorno a casa", ha detto lei, parlando dell’appuntamento estense.