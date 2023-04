Annalena Benini si svela tra le pagine al Libraccio

Oggi, alle 17,30, al Libraccio Annalena Benini presenta il libro ‘Annalena’ (Einaudi). Dialoga con lei Riccarda Dalbuoni. Benini è nata a Ferrara e vive a Roma. Dal 2001 scrive per ‘Il Foglio’. Ha fondato e cura l’inserto ‘Il Figlio’ e la rivista ‘"Review’. Ha pubblicato La scrittura o la vita. Dieci incontri dentro la letteratura (Rizzoli). Per la Rai ha scritto e condotto i programmi tv Romanzo italiano e Pietre d’inciampo. Per Einaudi ha curato l’antologia I racconti delle donne. Sarà la direttrice del Salone Internazionale del Libro di Torino per il triennio 2024-2026.