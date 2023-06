Annalisa Mirizzi, 21 anni, "Ho dovuto lottare contro il bullismo"

La violenza tra giovani e il bullismo sono spesso due facce della stessa medaglia. Annalisa Mirizzi, 21 anni appena compiuti, vive in un paese della provincia e per buona parte della sua vita ha combattuto contro il bullismo.

Mirizzi, quando ha iniziato a essere presa di mira?

"Ero piccola. Andavo alle elementari".

Cosa le successe?

"All’epoca i social non c’erano. Il bullismo era fisico e psicologico. Mi buttavano per terra, mi scaraventavano contro i termosifoni. Una volta mi hanno addirittura fatta cadere dalle scale".

Il motivo?

"Non si sa. Ero nel mirino senza una reale ragione".

Come è andata in seguito?

"Alle medie sono proseguite le violenze fisiche, verbali e psicologiche. Hanno cercato di bruciarmi i capelli. Mi istigavano al suicidio, dicendomi anche in che modo togliermi la vita. Trovavo scritte nei bagni nella scuola con insulti nei miei confronti. Poi sono arrivati i social".

E cosa è successo?

"Avevano creato un account su Ask apposta per insultarmi. Hanno fatto girare il mio numero di telefono, ho ricevuto chiamate in anonimo nelle quali venivo presa in giro. Sono stati creati anche dei video con offese e minacce verso di me e la mia famiglia. Mi sentivo dire che ero infetta, malata".

Alle scuole superiori la situazione è migliorata?

"Per certi versi alle superiori le cose sono cambiate. Nel senso che ho avuto problemi non con i miei coetanei, ma con un’insegnante. Ho dovuto cambiare scuola".

Come si sentiva nel periodo in cui era nel mirino dei bulli?

"Soffrivo molto, sono arrivata al punto di farmi male da sola. Avevo smesso di mangiare. Poi, all’improvviso, ho iniziato a mangiare troppo. È una pressione psicologica molto pesante".

Come è uscita da questa spirale di soprusi e violenze?

"Ci è voluto molto tempo. La scuola ha preso la situazione in mano, ma non subito. A un tratto ho supplicato il preside di farmi bocciare, in modo da non essere più in classe con i compagni che mi bullizzavano".

È stato difficile interrompere questo meccanismo perverso?

"È stato molto complicato. Ho chiesto aiuto alla mia famiglia che è subito intervenuto e mi è rimasta sempre vicina. Poi si sono attivati anche i docenti, che hanno capito la situazione".

Il bullismo è solo un fenomeno giovanile?

"No, è diffuso anche tra gli adulti. È un errore pensare che sia solo un problema tra ragazzini".

Perché lo fanno, secondo lei?

"All’inizio pensavo che fosse un modo per mostrarsi forti e farsi accettare dagli altri. Poi ho capito che dietro ci sono anche forme di insicurezza. In alcuni casi, però, c’è chi prova gusto a esercitare la violenza sugli altri".

Che consiglio darebbe a un giovane vittima di bullismo?

"Mai aspettare. Appena ci si accorge che qualcosa non va bisogna parlarne subito con genitori e insegnanti. Io non l’ho fatto. Non avevo considerato che la situazione avrebbe potuto peggiorare. E così è stato. Quindi il mio consiglio è parlare subito. Una soluzione si trova sempre".

Lei ha scritto un libro, ce ne parli.

"Si intitola ‘The game of possession’, edito da Capponi. È il primo volume di una saga. Non parla espressamente di bullismo, ma affronta temi forti come la violenza, la droga e l’alcol. In qualche maniera è comunque collegato al mio vissuto".

In che modo?

"Diciamo che scrivere è stato per me una valvola di sfogo. Ho iniziato a farlo a sedici anni. Nelle pagine concentravo i miei pensieri e le mie emozioni. È stato un modo per salvarmi".

Che messaggio vuole lanciare con la sua opera?

"Cerco di far capire che anche dalle situazioni peggiori può nascere qualcosa di buono".

Cosa c’è nel suo futuro?

"Mi piacerebbe riprendere gli studi che ho interrotto in periodo Covid. Nel frattempo lavoro come cameriera e, ovviamente, scrivo. La fantasia non mi manca e nemmeno gli argomenti".

