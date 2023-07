Annegò in mare Nuove accuse

Rimodulato, con maggiore delineazione delle eventuali responsabilità dei sette imputati, per i quali il pm Andrea Maggioni ha ripresentato la richiesta di rinvio a giudizio, che ora attende la fissazione dell’uzienda preliminare. Si tratta dell’inchiesta che la procura ha aperto per omicidio colposo, a seguito della morte di Mirko Balzanelli, il turista veronese di 36 anni annegato a Lido degli Estensi il 20 agosto del 2020. Una buca non segnalata, carenze nella comunicazione dei soccorsi, negligenze nelle procedure di salvataggio e alcune ferite forse provocate dalle eliche di un natante. Questi gli elementi su cui si basa l’inchiesta.