"Anni di errori e mancato controllo Soenergy, ecco il perché dei debiti"

Soenergy presenta il conto, ed è salato. La vendita di Soenergy alla società Sinergas di Carpi ha rappresentato il sacrificio di un patrimonio di clienti e di personale impiegato che Argenta ha accresciuto nel corso di una attività durata decenni, ma ciò che è peggio è che i 50 milioni del prezzo di vendita non sono stati destinati alla asfaltatura delle strade o alla messa a norma delle scuole, ma a pagare i debiti lasciati dagli amministratori della società. Il tribunale doveva esprimersi il 23 febbraio, ma la decisione è slittata al 21 giugno. Su questa tematica cruciale per il comune di Argenta, essendo Soenergy una controllata della municipalizzata Soelia, il sindaco Andrea Baldini preferisce astenersi dal commentare, aspettando la sentenza. Attacca lancia in resta Gabriella Azzalli, la capogruppo di Argenta Rinnovamento, lista all’opposizione. La vicenda Soenergy e Soelia e le possibili ricadute negative per le casse dell’ente è il suo cavallo di battaglia. Ricordiamo che Soenergy aveva riscosso 2,5 di canoni TV senza trasferirli allo Stato, ma ora si scopre, scandisce l’avvocato e consigliere comunale, "che resterebbero da pagare ancora la bellezza di oltre 45 milioni all’Agenzia delle Dogane, Agenzia delle Entrate, INPS, enti pubblici. Un primo piano di ristrutturazione del debito presentato nell’agosto scorso al Tribunale di Ferrara è stato giudicato insufficiente dai creditori e addirittura il magistrato ha chiesto la liquidazione giudiziale, vale a dire il fallimento, dopo avere rilevato gravi e prolungati inadempimenti e lo stato di insolvenza".

Per correre ai ripari, un nuovo piano di ristrutturazione del debito sarà discusso in udienza il prossimo 21 giugno. "La memoria di presentazione – incalza Gabriella Azzalli – non priva di incongruenze e contraddizioni, ammette apertamente che se non sarà omologato saranno a rischio anche l’acquirente Sinergas, nonché la casa madre Soelia e ovviamente il comune di Argenta, che ne è unico azionista. E Soenergy sarebbe gravata, per i prossimi otto anni, da un debito di parecchi milioni, che ricadrebbe necessariamente su Soelia e Comune". Una responsabilità che per la leader della lista civica ha nomi e cognomi: "Argenta, da troppo tempo immobile sotto questa montagna di debiti, deve ringraziare gli amministratori della società, inamovibili per vent’anni, e i sindaci che si sono succeduti nel tempo, che sono venuti meno al loro dovere di controllo".

Franco Vanini