Annita compie cento anni. Festa e targa del Comune

"Cento anni di impegno e realizzazioni, cento anni di vita nel cuore della comunità che ha contribuito a far crescere con i suoi insegnamenti, tramandando alle generazioni i suoi saperi. Come Amministrazione ci uniamo con orgoglio e gratitudine ai festeggiamenti del centesimo compleanno di Annita Toselli, augurandole che abbia ancora tanto da insegnare e condividere con i suoi affetti più cari". In questo modo l’assessore alle Politiche sociali del Comune di Ferrara Cristina Coletti, ieri mattina si è unita ad Annita Toselli e alla sua famiglia per festeggiare il traguardo de cento anni con parenti, amici e vicini di casa. Come da tradizione, Coletti ha omaggiato la neocentenaria con la targa di benemerenza riservatale dall’Amministrazione comunale e con una lettera di auguri che porta la firma del sindaco Fabbri. Nata un secolo fa in casa ad Aguscello, Annita si sposa con Arrigo Malacarne, da cui nasce la figlia Laura, che a tutt’oggi insieme al marito accudisce amorevolmente la madre, con l’aiuto della signora Salviana. Annita ha un nipote di 53 anni e un pronipote di 14 anni di nome Edoardo. Annita ha lavorato prima in campagna e poi come ausiliaria all’istituto di igiene mentale psicopedagogico di Aguscello per 33 anni. Le sue passioni più grandi sono il ricamo e la lettura. A portarle gli auguri anche il parroco Don Silvano.