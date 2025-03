Anniversari di nozze. Domenica 16 marzo

Una domenica in duomo per gli anniversari di matrimonio. La celebrazione di uno sposalizio è per molte coppie il momento più importante del proprio percorso di vita. A Comacchio permane consolidata la tradizione di celebrarlo con un momento di festa. L’appuntamento è fissato per domenica 16 marzo alle 18 in Duomo, coinvolte circa cinquanta coppie. A promuovere ed organizzare il gruppo di volontarie della parrocchia, che nel corso dei mesi si sono impegnate nell’inviare gli inviti e raccogliere le adesioni, pianificando il tutto e cercando di assecondare le richieste di ogni coppia del territorio comunale di Comacchio. Una cerimonia che vedrà le celebrazioni degli anniversari partendo dal 25esimo, salendo ogni cinque anni 30, 35, 40, 45, 50 e 55esimo fino al 60esimo, per quest’ultimo traguardo saranno quattro le coppie. Il programma prevede la funzione religiosa celebrata in duomo dal parroco don Guido Catozzi, accompagnata dai canti della corale dei giovani del duomo di Comacchio. A tutte le coppie sarà rilasciato un ricordo della giornata. Al termine un momento conviviale al teatro adiacente, con un aperitivo offerto ai presenti. Un pomeriggio di festa per tutto il territorio che si ripete da decenni. "Si tratta di una tradizione e momento che ormai perdura da quasi cinquant’anni – spiega Enrica Cavalieri, tra le volontarie della parrocchia – qui a Comacchio, il periodo è spesso variabile in quanto si devono conciliare gli impegni un po’ di tutti. C’è grande partecipazione e disponibilità per questa giornata".

Mario Tosatti