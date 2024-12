Annuario Cds. Un territorio ai raggi ’x’

’Osserva Ferrara’ è il titolo della 37ª edizione dell’Annuario socio-economico ferrarese 2024, che Cds Cultura Odv presenta oggi alle 15,30 nella Sala Convegni Cna, via Caldirolo 84. E’ una fotografia degli aspetti economici, sociali, ambientali e culturali passati al setaccio delle fonti più aggiornate e accreditate, elaborate con analisi e classifiche di istituti di ricerca, centri di statistica, articoli di stampa specializzata a partire dai Rapporti Asvis e Rapporti Bes delle Province che illustrano e fotografano la provincia di Ferrara.

L’annuario osserva il posizionamento di Ferrara in un confronto con il contesto regionale e nazionale, presentando una novità importante. Per la prima volta, per alcune aziende, associazioni ed enti, sono state elaborate sintesi dei Bilanci di Sostenibilità. A cura del Cds aggiornamenti, ricerche e approfondimenti mirati sulla specificità degli argomenti, a cui hanno contribuito 50 articoli di autrici e autori esterni. Il volume si presenta con la Zirudella di chiusura di Bruno Zannoni ‘La bèla indurmanzàda’, con la foto di copertina di Gian Gaetano Pinnavaia e con la poesia in quarta di copertina di Giuseppe Ferrara. Il programma della giornata, coordinato da Cinzia Bracci (foto), presidente di Cds, prevede il saluto di Anna Quarzi, Daniele Garuti Presidente della Provincia, e Pierluigi Stefanini Presidente di Asvis. A seguire, l’illustrazione dei tre elementi base sui quali si è costruito l’annuario. Cinzia Bracci la rappresentazione degli aspetti congiunturali locali salienti, Gianpiero Magnani l’esposizione della metodologia, l’impostazione e la ricerca delle fonti, Annalisa Ferrari la narrazione

del ’fattore umano’.