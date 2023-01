Annullo filatelico, Sbaracco e il trofeo Viviana Manservisi

Ricchissimo il programma degli eventi collaterali, fin dal 3 febbraio, che vede scendere in campo la Fondazione Teatro con spettacoli, mostre e sconti per i possessori del biglietto del carnevale. Ascom con Sbaracco, vetrine e menu a tema e il Comune con eventi artistico-culturali, burattini, laboratori, rievocazioni storiche in Rocca, l’apertura della Pinacoteca San Lorenzo, ma anche Discoring e Silent party. Ci sarà il tradizionale annullo filatelico e annunciato anche l’emissione dal Ministero di uno speciale francobollo per i carnevali storici come Cento. Poi dirette tv, il trofeo di nuoto Viviana Manservisi.