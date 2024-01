Anpi, campagna di tesseramento

Prenderà il via nella mattinata di oggi, la campagna di tesseramento della sezione intercomunale Anpi ‘Carlo Sartori’ di Copparo, Tresignana, Riva del Po e Jolanda di Savoia. Dalle 10 alle 12, infatti, l’associazione aprirà la propria sede a Palazzo Zardi, in via Garibaldi 104 a Copparo, per accogliere gli interessati. Ma questa non sarà l’unica occasione disponibile. Infatti, a breve verranno comunicate le date in cui sarà possibile effettuare il tesseramento anche ai banchetti Anpi che saranno organizzati presso Piazza del Popolo a Copparo, e alla Camera del Lavoro presso gli uffici della Spi Cgil.