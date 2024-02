Anpi verso il nuovo consiglio direttivo

CODIGORO

Si terrà lunedì prossimo la prima assemblea, nel nuovo anno, dell’Anpi di Codigoro, un ritrovo previsto presso la storica sede di via Prampolini, 5. Nell’assise gli iscritti saranno chiamati ad eleggere il nuovo consiglio direttivo che rimarrà in carica per i prossimi quattro anni di un’associazione in crescita a livello provinciale. "Tuttavia localmente - afferma l’attuale presidente Carla Ron - abbiamo deciso di tornare alla sezione intercomunale con Goro e Mesola, poiché siamo sempre stati e continueremo a lavorare insieme per far crescere l’associazione. Attualmente il circolo Mesola-Codigoro può contare una trentina di iscritti, ma naturalmente l’obiettivo è quello di far nascere una sede anche a Goro". Carla Roin ricorda inoltre come da anni "siamo attivi all’interno delle scuole di primo e secondo grado di Codigoro e da anni esiste anche un rapporto molto stretto con il comune e con altre realtà associative presenti su territorio. Fra le iniziative messe in cantiere, sulla quale sono d’accordo tutti i gli iscritti - conclude la presidente - c’è la cena del 25 aprile, una data non scelta a caso".