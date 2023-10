Anselmo allo scoperto: "Pronto a candidarmi, ma solo se il mio nome unirà l’opposizione"

L’ultima nota del valzer suona nel tardo pomeriggio. L’avvocato Fabio Anselmo, dopo settimane di incertezza, scioglie la riserva: "Sono disponibile a candidarmi a sindaco, purché l’opposizione sia tutta compatta sul mio nome", dice al Carlino. A questo punto, la palla è davvero nelle mani del Partito Democratico. Il Tavolo dell’Alternativa è destinato a traballare. Se è vero che fino a ora i dem hanno potuto in qualche modo prendere tempo, adesso la vera scelta sta a loro. Non è un mistero che la parte moderata abbia in mente una candidatura diversa da quella di Anselmo. Ma, la dichiarazione di disponibilità a candidarsi da parte dell’avvocato, evidentemente spariglia le carte. Ma Anselmo stesso dice di essere "molto tranquillo", sia che le opposizioni scelgano la sua figura, sia che ne scelgano un’altra.

Avvocato, cosa l’ha spinta a fare questo passo avanti?

"Dopo mesi in cui declinavo le offerte dei partiti, ho scelto di sciogliere la riserva – che forse ho tenuto fin troppo – perché sono stato mosso da una grande forza popolare. Le persone mi fermano per strada e mi chiedono di impegnarmi in prima persona per dare una prospettiva di città alternativa a quella attuale. Ebbene, eccomi qui".

Politicamente lei si colloca nel centrosinistra, ma attualmente non ha la tessera di un partito.

"Assolutamente no. L’ho detto e lo ribadisco: io non sono un politico. Io faccio l’avvocato. L’unica forma di politica che ho fatto nella mia vita è stata quella attraverso la mia professione: il legale del contropotere. Sempre, instancabilmente, dalla parte dei diritti umani. Chiarisco subito che non lo faccio né per motivi di visibilità, né per motivi di carattere economico".

Come se la immagina la competizione con il sindaco Alan Fabbri?

"Al momento non me la immagino neanche (ride). Politicamente non condivido nulla con il primo cittadino, ma è una persona per la quale nutro rispetto".

Lei ha detto che ci sarà solamente se riuscirà a unire tutti.

"Certo, è così".

Nel corso dei ragionamenti fatti al Tavolo dell’Alternativa sono uscite diverse ipotesi, oltre alla sua.

"Sì. Ma sono molto tranquillo. Le condizioni per un mio impegno politico sono molto chiare: l’unità degli attori in campo nella coalizione del centrosinistra è essenziale per me. Se così sarà, allora mi impegnerò in prima persona. Sennò, farò un passo indietro. Ma, ripeto, con estrema tranquillità. Ho una carriera di quarant’anni che parla per me. Non ho bisogno di una collocazione alternativa e la professione resta la mia più grande passione".

Lei è stato l’artefice reale della battuta d’arresto provocata al progetto Feris, sul quale l’amministrazione cittadina aveva investito moltissimo. Faceva già parte di un disegno politico?

"Torno a ripetere che io non sono un politico e che non ho mai fatto politica. Non sono uomo di partito, ma semplicemente una persona che si mette a disposizione della comunità per amore del suo territorio e della sua città".

Federico Di Bisceglie