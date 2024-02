Anselmo, la sfida dell’ambiente: "La mobilità è insostenibile. Il Feris, bene la bocciatura"

"A Ferrara c’è un’emergenza ambientale che va affrontata con urgenza. Ed è per questo che spero nel vostro aiuto, qualora dovessi essere eletto". Fabio Anselmo, candidato sindaco del centrosinistra guarda negli occhi le associazioni ambientaliste. Ce ne sono tante e i militanti aspettano di sentire che cosa ha in mente l’avvocato. L’occasione è la serata organizzata dal Movimento 5 Stelle all’hotel Astra, con due ospiti di primo piano: l’ex ministro e attuale vicepresidente della Camera, Sergio Costa e l’eurodeputata pentastellata Sabrina Pignedoli.

Al tavolo, oltre a diversi rappresentanti delle associazioni – da Francesca Cigala Fulgosi (Rete Giustizia Climatica), passando per Laura Felletti Spadazzi (Plastic free), Laura Campanini (difesa ambientale estense), Stefano Rimensi (Bulldozer Service) e Leonardo Finessi di Progea – anche il coordinatore provinciale del Movimento 5 Stelle, Paride Guidetti e il capogruppo del Movimento 5 Stelle, Tommaso Mantovani. Stimolato dal moderatore, Cristiano Bendin (capo della redazione del Carlino Ferrara), il candidato del centrosinistra entra subito nel vivo. "Ho sentito che sono state sollevate polemiche sulla città a trenta all’allora – così Anselmo – ma qui a Ferrara il problema non si pone: è sempre congestionata dal traffico. La mobilità è insostenibile e, dal mio punto di vista, andrebbe riformata completamente". Secondo Anselmo è una "questione di rispetto verso le tante famiglie e i lavoratori che frequentano le nostre arterie viarie: i disagi sono intollerabili, così come le code chilometriche". Per cui, secondo il candidato, "occorre ripensare completamente la mobilità, incentivando il trasporto pubblico e collegando meglio le frazioni con il centro storico". Un passaggio sulla qualità dell’aria "pessima", con un aneddoto personale "da bambino mi ammalai proprio per via dell’inquinamento dell’aria". Poi l’affondo politico. "Mi accuseranno di fare politica in tribunale – dice sarcastico Anselmo – ma sono estremamente contento che il progetto Feris sia stato bloccato: anche quello avrebbe avuto un impatto devastante sulla città. E sono certo che se questa giunta sarà riconfermata, sarà riproposto nelle medesime forme". Per la verità, come suggerito dal moderatore, il Comune ha avviato un percorso partecipato con i cittadini per ripensare completamente il piano di riqualificazione dell’ex caserma di via Cisterna del Follo. "Il concetto di partecipazione di questa giunta è molto diverso dal mio – scandisce l’avvocato –. Diciamo che loro coinvolgono i cittadini a progetto già approvato". Prima di congedarsi, Anselmo fa propria la proposta lanciata dall’ex ministro Costa di istituire "un osservatorio civico ambientale". Già, in effetti, è un impegno preciso che inizia a costruire l’agenda green delle proposte dell’avvocato. A proposito di esperienze "virtuose", il vicepresidente della Camera cita a più riprese il disegno di legge ‘Terra mia’ che, in sostanza, introduce una correlazione tra la tutela ambientale e la salute. Un disegno di legge "che si inserisce nel solco di alcune modifiche alla Costituzione che abbiamo voluto fortemente, come quella all’articolo 9 in cui si esplicita la tutela dell’ambiente tra i principi fondamentali". Una modifica "votata all’unanimità". Così come unanime è la consapevolezza che sul versante dei contrasti ai reati ambientali ci sia ancora moltissimo da fare. Un impegno che, da Bruxelles, la deputata Pignedoli ha fatto suo "presentando una serie di emendamenti volti a rafforzare le direttive europee in materia di reati ambientali". Esemplificativa la richiesta di "introdurre la possibilità di perseguire il reato non da quando è stato commesso, ma da quando è stato scoperto". Tornando a Ferrara, oltre alle testimonianze delle associazioni, è il contributo del capogruppo pentastellato in Consiglio Comunale, Mantovani che peraltro non risparmia qualche bordata "alle passate amministrazioni" pur premettendo che anche l’attuale "sul tema ambientale non ha fatto molto: per affrontare questo fronte complesso, occorre un approccio olistico. Non basta piantumare qualche albero". Dai lavori sul suolo, passando per la rete idrica, finendo con la conversione del Petrolchimico. "L’obiettivo della prossima amministrazione – dice per la ‘pars construens’, pur sottolineando la presenza di 22 discariche abusive sul nostro territorio – deve essere quella della bonifica. La rotta va invertita". E, ancora una volta, operativamente viene in aiuto una legge dell’ex ministro Costa. Quella sui ‘siti orfani’. Basta applicarla, e spetta al Comune.