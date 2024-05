Anselmo lancia la sfida: "Lodi, vediamoci al Gad e parliamo di sicurezza. Il crimine non è sparito"

La sicurezza in città – o meglio – in Gad, continua a essere terreno di confronto e scontro politico. A lanciare il guanto della sfida, direttamente al vicesindaco con delega alla Sicurezza Nicola Lodi, è il candidato sindaco di centrosinistra, Fabio Anselmo. "Vediamoci al Gad, di fronte a chi ci abita, alle comunità nigeriana e camerunense e confrontiamoci sulla sicurezza" scandisce l’avvocato. È chiaro che la scelta dell’interlocutore e del luogo in cui consumare l’ipotetico confronto è tutt’altro che casuale. "Non avrei mai voluto parlare con Lodi – chiarisce il candidato durante un incontro con la cittadinanza nella frazione di Francolino –, ma dato che Alan Fabbri è sindaco solo sui social e il vero capo della giunta è il vicesindaco, allora sfido lui a confrontarsi con me proprio nel posto, il Gad, e sul tema su cui questa giunta ha costruito i propri successi: la sicurezza". Un tema "su cui si fa forza la destra anche a livello nazionale", richiama il candidato.

"Si tratta – prosegue – di una propaganda ipocrita perché i sindacati delle forze dell’ordine denunciano da tempo le mancanze di organici e di investimenti in dotazioni per la polizia e per i carabinieri senza che il Governo muova un dito. La cittadinanza è sempre meno tutelata a causa delle scelte del governo di destra e contemporaneamente è proprio sulla mancanza di sicurezza che quel governo fonda i propri successi elettorali". Benché non sia specificato, è ragionevole pensare che Anselmo abbia immaginato il confronto pubblico proprio nell’epicentro simbolico dell’azione della giunta. Il parco Coletta, all’ombra delle due torri. A proposito della richiesta mirata, va sottolineato che è proprio da lì che il vicesindaco Lodi, qualche giorno fa – assieme al sindaco Alan Fabbri, al deputato del Carroccio Davide Bergamini e al sottosegretario al Ministero dell’Interno, Nicola Molteni – abbia lanciato la sua candidatura. Il luogo simbolo.

"Naomo, troviamoci al Gad – rilancia Anselmo –: non avrei mai voluto rivolgerti la parola però, se sono costretto a farlo perché sei il sindaco di fatto e Fabbri si nasconde, allora lo faccio. Abbi coraggio e vieni a confrontarti con me". In questo momento le attenzioni sul quartiere della stazione sono parecchio alte anche in seguito all’episodio che ha visto coinvolta una giornalista e il vicesindaco.

Tant’è che, proprio dalle sue pagine social, il candidato sindaco aveva riportato a chiare lettere la sua opinione. "Lo spaccio e la malavita non sono spariti dalla zona Gad come vorrebbero farci credere – così Anselmo –. E raccontare i fatti per Naomo e i suoi accoliti non va bene. Informare, comunicare cosa accade veramente in città al di là e al di fuori della propaganda edulcorata che ci viene somministrata ogni giorno non è gradito". Ora, resta da capire se il vicesindaco Lodi accetterà il confronto. Proprio lì: al Gad.