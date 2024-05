"Anselmo, l’uomo giusto. Non Fabbri ma ci sono consiglieri omofobi"

Ha sempre avuto il cuore a sinistra, ma è la prima volta che fa politica attiva candidandosi nelle liste del Pd. Probabilmente non l’avrebbe fatto, ma la discesa in campo di Elly Schlein, gli ha riacceso una scintilla. Ex presidente nazionale di Arcigay, Flavio Romani – originario di Badia Polesine, ma ferrarese di adozione – prova l’impresa a sostegno del candidato sindaco della coalizione di centrosinistra, Fabio Anselmo.

Romani, partiamo dall’inizio. Come nasce la sua adesione al Pd?

"Vengo da una storia di sinistra, però non mi ero mai iscritto a un partito. Poi, è arrivata Elly Schlein per la quale ho coordinato la mozione sul territorio in occasione del congresso nazionale. A lei mi lega una conoscenza personale di vecchia data, in occasione della sua candidatura alle Europee del 2014 e ai tempi di Occupy Pd. Ho sempre condiviso la sua linea, attenta ai diritti, all’ambiente e alla salute dei cittadini. Anche per questo, ho deciso di scendere in campo".

Che clima si respira nel Pd, a traino schleiniano sul territorio?

"Inizialmente non pensavo che fosse possibile l’affermazione della mozione anche a Ferrara. Sui territori periferici abbiamo fatto oggettivamente più fatica. Mi pare però che ora il nuovo corso dem anche qui stia dando buoni risultati, peraltro sono anche entrato nella segreteria comunale e mi sto impegnando per questa campagna elettorale. Va detto che, sia Elly che Stefano Bonaccini, stanno facendo un ottimo lavoro e restituendo l’immagine di un partito molto unito e coeso".

Quali saranno i fronti sui quali si impegnerà maggiormente?

"In prima istanza l’impegno sui diritti civili e, più in generale, su quelli delle minoranze. A livello locale, per le famiglie Lgbtq si può fare tantissimo in particolare in ordine alle trascrizioni dei figli. Mi pare che in questi anni l’attenzione ai diritti delle minoranze e delle famiglie arcobaleno siano calati molto. La destra ha fatto la destra e i risultati si vedono".

Mi pare però che non ci siano state prese di posizione omofobe da parte di sindaco e giunta.

"No, so che il sindaco non è un omofobo. Ma alcuni consiglieri che compongono la sua maggioranza lo sono, profondamente. Ciò che contesto non è il fatto che la città sia diventata improvvisamente omofoba, ma che l’attenzione sia calata anche simbolicamente: c’è poca voglia di trattare l’argomento".

Perché ha scelto di appoggiare la corsa di Fabio Anselmo?

"Anselmo ha tantissime qualità. Credo che sia davvero la persona giusta per tenere assieme le tantissime e variegate sensibilità che compongono la coalizione che lo sostiene. In più, la sua attenzione ai diritti civili è altissima. E la parte di programma su questi temi è molto eloquente".