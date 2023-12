Anselmo, martedì l’incontro. Talmelli: "Nuova fase". E Azione apre uno spiraglio

Il Tavolo per l’Alternativa, o quel che ne resta, incontrerà Fabio Anselmo martedì. Questa è la data individuata per un primo confronto, sui temi, tra l’unico (al momento) candidato sindaco del centrosinistra e le forze politiche che restano saldamente al tavolo. Dalla discussione dell’altra sera – a seguito della lettera in cui Laura Calafà ha deciso di ritirare la sua candidatura – è emersa una leggera apertura da parte di Azione Civica e Ferrara Bene Comune verso l’avvocato, una sospensione del giudizio (previa consultazione interna) tra i socialisti e una netta presa di distanza da parte di Più Europa. Per Azione, parla il presidente Danny Farinelli. "Siamo dispiaciuti che Calafà si sia ritirata – spiega – e per noi la priorità deve essere l’unità del Tavolo che al momento ancora non c’è. Non abbiamo alcun pregiudizio verso Anselmo, ma sarà importante il confronto di martedì per capire dalla sua viva voce il progetto di città che ha in mente". Il segretario provinciale del Movimento 5 Stelle, Paride Guidetti è giubilante. "Sono contento che sia rimasta la candidatura di Fabio Anselmo – spiega a chiare lettere – e mi fa piacere che una parte di coloro che sostenevano Calafà si siano dimostrati disponibili al confronto. Con il ritiro della professoressa si è scritta una pagina nuova della politica ferrarese: ora inizia la campagna elettorale. Ora va ricomposto il Tavolo e trovata l’unità". Netta, invece, la posizione di Mario Zamorani, tra i maggiori supporter di Calfà. "Ringrazio Laura Calafà – dice il radicale – è stato un piacere fare un tratto di strada insieme. La capisco, ha avuto a che fare con persone e gruppi poco rispettosi e maleducati. Credo che Anselmo, stimatissimo professionista, sia la persona sbagliata per battere Fabbri. Il Tavolo è ben lontano dall’unanimità dei consensi. Potrebbe crescere uno schieramento "altro", distinto da quello populista e massimalista che sosterrà l’avvocato". A introdurre l’argomentazione più politica è il segretario comunale dem, Alessandro Talmelli. "Dispiace che Calafà si sia ritirata – premette – ma assicuro che dal Tavolo non sono mai uscite denigrazioni nei suoi confronti". Ora, però, si entra nel vivo. "È iniziata una nuova fase – scandisce – e bisognerà essere all’altezza di affrontare questa campagna elettorale. Uscire dagli uffici di partito e andare in mezzo alla gente". Secondo lui Anselmo è una candidatura che "rappresenta una risposta alle istanze raccolte dai cittadini in questi mesi: un candidato civico e di spessore". Il ruolo del Pd, in questo nuovo capitolo politico, cambia. "Da facilitatori di relazioni fra i partiti – spiega Talmelli – ora dobbiamo fare in modo che Fabio sia facilitato nell’instaurare un rapporto con la comunità che si candida a rappresentare". Sull’unità del Tavolo, Talmelli si dice fiducioso: "L’elemento di garanzia è e sarà il programma condiviso che abbiamo stilato – chiude –. E sono certo che la campagna elettorale che porterà avanti Fabio andrà nella direzione di cogliere le istanze ‘dal basso’ dei cittadini. Ferrara deve tornar a essere la città del coraggio, non più della paura".

Federico di Bisceglie