Anselmo non si ferma: "Propaganda illegittima, andrò anche in procura per far rispettare la legge"

Dall’Agcom alla Procura. Fabio Anselmo non si ferma, anzi rilancia nella sua battaglia di "denuncia delle violazioni della campagna elettorale di Alan Fabbri".

E non vedendo da parte del sindaco nessun adeguamento o rimozione di tutto ciò che l’autorità garante per le comunicazioni ha imposto con un’ordinanza esecutiva e immediata, annuncia ulteriori passi.

"Perchè siamo cittadini e non sudditi – dice l’avvocato e candidato del centrosinistra – e quella manifestazione in piazza Cortevecchia, che ha suscitato tante critiche nei nostri confronti, non è stata altro che una sveglia alla città, dopo che è stato dimostrato che avevamo ragione". Una protesta pacifica ma ferma, che però non dovrebbe ripetersi in occasione del taglio del nastro, il 31 maggio, dello Spazio Antonioni. Se qualche giorno fa infatti, l’avvocato ferrarese era sembrato molto fermo ("auspichiamo che la prossima inaugurazione del museo dedicato a Michelangelo Antonioni sia salvaguardata dal fatto che sindaco e assessori candidati alle prossime elezioni non vi partecipino. Se tenteranno di farlo, sarà tutta loro la responsabilità per la mancata effettuazione della cerimonia", aveva dichiarato), questa volta i toni restano fermi, ma non a costo di danneggiare una vetrina importante per la città.

"Spazio Antonioni non è piazza Cortevecchia – spiegava ieri –, per cui se le regole non verranno ancora una volta rispettate, lo denunceremo come abbiamo sempre fatto, ma senza rovinare un momento così importante per la città".

Restano però, le forti critiche su una giunta che ancora non si sarebbe adeguata a quanto imposto dall’Agcom. "Ad oggi sono scomparsi solo la mail del sindaco e il numero di telefono a lui collegato, ma l’autorità garante chiede ben altro. Per questo il verdetto verrà consegnato alla Procura chiedendone il rispetto immediato, oscurando le testate che svolgono propaganda mescolando comunicazione istituzionale ed elettorale. Alan Fabbri è in malafede in questa situazione, lo scrive anche la stessa Agcom, e questi non sono ’punti di vista’, come scrivono su cronaca.comune, e nemmeno ’quisquilie’".

Non manca, con una punta di ironia, l’allusione ad altri temi della campagna elettorale di questi giorni. "Voglio fare anche io un po’ la vittima e vi dico che a San Martino hanno deturpato un mio manifesto. Non è una cosa simpatica, ma non mi vedrete reagire come hanno fatto quelli di Fratelli d’Italia".

E poi il Pnrr, "che ha visto Ferrara spendere tantissimo, il doppio ad esempio di una città come Ravenna, ma lo ha fatto per semplici manutenzioni, cancelli e scuole vuote. Quando invece sarebbe servita una manutenzione delle reti fognarie, perchè le bombe d’acqua non sono così imprevedibili come dice Nicola Lodi, e il cambiamento climatico ci impone di adeguarci. Attenzione poi, perchè il Pnrr va restituito e l’ultimo decreto Giorgetti, se passerà, prevede di togliere fondi a chi ha speso di più proprio con il Pnrr. Ne è al corrente il suo collega di partito, Alan Fabbri?".

Mauro Paterlini