Anselmo pronto a candidarsi: "Partita tutta nelle mani del Partito Democratico . La prossima mossa è loro"

Tutto secondo copione. Se la parte più ‘arrembante’ del Tavolo dell’Alternativa esulta, quella più moderata resta sul chi vive. Ma la domanda più ricorrente – e trasversale – è: cosa fa il Pd a questo punto? Questo punto sarebbe la disponibilità a candidarsi di Fabio Anselmo che, dopo settimane di silenzio, ha rotto gli indugi e si è detto pronto a sfidare il sindaco Alan Fabbri. Azione è in piena fase congressuale e, il prossimo coordinatore provinciale, lo si avrà non prima dell’11 novembre. Tuttavia, qualche voce da quelle parti emerge.

"Noi siamo per una candidatura che unisce il Tavolo e le diverse sensibilità – dice Alberto Bova, coordinatore uscente – ma ora la partita è tutta nelle mani del Partito Democratico. Sta a loro intavolare una discussione sui nomi e scegliere, tra i due aspiranti candidati, il profilo che secondo loro è più adatto a intraprendere questa sfida. Solamente a quel punto si potranno fare discorsi e ragionamenti concreti". Il Pd gioca ancora da senior partner della coalizione. E, benché in questa partita si sia ritagliato – per volontà delle segreterie – il ruolo di "facilitatore" nel processo di designazione del candidato alternativo al centrodestra, adesso è arrivato il momento più difficile. Quello di uscire allo scoperto. Probabilmente nei piani dei partiti seduti al tavolo dell’opposizione c’era l’idea di prendersi ancora un po’ di tempo per riflettere. Ma la ‘mossa’ dell’avvocato Anselmo ha portato a una naturale accelerazione di questo processo. Il passaggio più rilevate delle dichiarazioni del legale è quello sull’unità, che stabilisce una condizione molto netta per il suo eventuale impegno. "Mi candido solo se tutte le forze sono disposte a stare unite". Malgrado Anselmo abbia più volte rimarcato di non essere un politico, questo è invece politicamente un punto molto rilevante. Italia Viva, come aveva detto su queste colonne qualche tempo fa, tiene fede alla sua posizione: "Se il candidato sarà Anselmo, noi non ci saremo", aveva detto – e ribadisce – il coordinatore provinciale renziano Federico Orlandini. Adesso ci sono due elementi da considerare. Il primo, seppur ancora implicito, è più o meno nitido: il Tavolo dell’Alternativa è destinato a non esistere più. Per lo meno nella forma e nei numeri che l’hanno composto fino a ora. Il secondo, è legato alle scelte che il Pd farà di qui in avanti. Tenuto conto dell’imminente designazione dei nuovi segretari – ormai è chiaro che saranno riconfermati sia Alessandro Talmelli (comunale) che Nicola Minarelli (provinciale) – sia delle varie anime che compongono il partito. Il vento schleiniano che soffia da Roma è forte. Tant’è che, proprio al Carlino, qualche tempo fa il coordinatore ferrarese della mozione Schlein, Flavio Romani, aveva espresso l’auspicio che il candidato del centrosinistra fosse "simile a Elly". Ultime due questioni. L’altro nome emerso al Tavolo è quello di Laura Calafà, che avrebbe incassato il supporto della parte ‘moderata’ della coalizione (alcune forze l’avrebbero già incontrato e condiviso con lei alcune priorità). È lei la candidata che vorrebbe la parte schleiniana dal Pd? Ma, soprattutto, arriveremo a due candidati di centrosinistra? Chissà.