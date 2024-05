Anselmo replica a Balboni: "Un condannato in lista?. A me, premio Borsellino, nessuna lezione di legalità"

"Lezioni di legalità dal senatore Balboni, francamente non ne prendo. Mi hanno conferito due premi Borsellino, un premio Caponnetto, fra gli altri. Probabilmente, il nostro candidato ha commesso un reato troppo lieve per avere ruoli di governo in Fratelli d’Italia". La replica del candidato sindaco di centrosinistra, Fabio Anselmo, alla provocazione dell’esponente meloniano non si fa attendere e si muove sul piano dell’ironia pungente. "Erano dieci giorni che mi giungevano dei ronzii – spiega Anselmo – sul fatto che sarebbe arrivata ’la tempesta’ contro di me. Un metodo di fare politica davvero fastidioso: tuttavia se queste sono le argomentazioni, significa che il centrodestra è davvero alla frutta".

Nel merito – Balboni contesta ad Anselmo di avere fra le liste a suo sostegno un candidato condannato per bancarotta fraudolenta – il candidato di centrosinistra risponde nel merito. "Si tratta di un caso di diversi anni fa – spiega – che ha un ordine di grandezza di cinquemila euro. E, tra l’altro, è un patteggiamento. Non capisco perché Balboni si debba occupare dei candidati del centrosinistra e non dica al sindaco Fabbri di dare risposte ai cittadini ad esempio sul perché i soldi ‘restituiti’ a Cona non provengano da quella posta di Bilancio specifica. Ma, come ho detto in premessa, probabilmente il nostro candidato non ha commesso un reato sufficientemente grave per avere incarichi governativi con il partito di Giorgia Meloni".

Poi, dossier e dati alla mano, il candidato passa in rassegna i preventivi di spesa per la cartellonistica fatti dai candidati. "Per la Lega – scandisce – è prevista una spesa di circa cinquemila euro, per Forza Italia 2.500 euro, per l’Udc 2.300 euro e per la civica di Fabbri trecento euro. Ebbene, penso che ogni altro commento sia superfluo". Dopo aver rilanciato la sfida ad un confronto pubblico con il vicesindaco Nicola Lodi sulla sicurezza in Gad, Anselmo arriva alla "questione più sgradevole".

"Poco tempo fa – scandisce, coadiuvato dal candidato Leonardo Fiorentini – in ossequio al regolamento pubblicato sul sito della Prefettura, abbiamo fatto richiesta di utilizzare piazza Cacciaguida per una nostra iniziativa. Ebbene, dal Comune abbiamo ricevuto il diniego poiché lo spazio non rientra tra quelli indicati per i comizi: piazza Castello, Repubblica e Trento-Trieste. Peccato che, sia il sindaco che il vice, così come l’assessore Gulinelli, facciano iniziative politiche in spazi ben diversi da quelli. Da Ravalle al parco Urbano".

Secondo Anselmo si tratta di "una cosa molto grave" e conferma l’intenzione di non arretrare. "Noi, l’iniziativa, la faremo in ogni caso – tuona – si tratta di esercitare il nostro diritto a fare campagna elettorale. Mi auguro che ci sia un ravvedimento da parte del sindaco e che ritiri il diniego".