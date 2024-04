"Anselmo si confronta anche con chi la pensa diversamente da lui?"

Caro Carlino,

“Tu menti, tu non ti confronti con le persone, meglio ti confronti solo con chi la pensa come te..”. Questa frase di Michela Venturi, candidata nella lista di Fabio Anselmo, è solo l’ultimo degli attacchi personali che il sindaco Fabbri riceve quotidianamente. Non mi permetto di dire, come fa la Venturi nei confronti del sindaco, cheAnselmo mente, anche se ho letto una sua frase: “se unisco ci sono, se divido non ci sarò”. Poi si è visto com’è finita: le sinistre si sono divise e l’avvocato si è candidato ugualmente. Tuttavia, visto che l’argomento è il confronto con le persone, mi sembra giusto porre all’avvocato gli stessi quesiti: lei si confronta con le persone? O si confronta solo con le persone che la pensano come lei? In attesa della risposta non mi risulta che si sia confrontato con i cittadini che risiedono nelle vicinanze dell’aeroporto (via Bologna, via Aeroporto, via Stefani, viale Krasnodar, ecc) per chiedergli se sono d’accordo che i prossimi mega concerti vengano eseguiti in prossimità delle loro case (la proposta è stata fatta più volte dai suoi sostenitori). E nemmeno mi ricordo che si sia confrontato con i residenti del Gad (i recinti non gli piacciono) per chiedergli se preferiscono i parchi com’erano prima con spacciatori, drogati e mafiosi o come sono adesso con bambini, famiglie e pensionati. Non so se Anselmo i confronti li fa solo con quelli che la pensano come lui, con noi non l’ha fatto.

Roberto Zaramella

Caro Carlino,

so che il confronto politico è aspro, specialmente in campagna elettorale ma ultimamente è comparsa in TV e sui giornali una modalità nuova. Si tratta del dialogo tra sordi, cioè tra una persona che parla e un’altra che continua a fare quello che vuole invece di rispondere nel merito. A chi mi riferisco? Alla destra che ha vinto le elezioni. Il presidente Mattarella riferendosi all’eccesso di manganelli nelle manifestazioni dice: “è una sconfitta della democrazia” e Meloni risponde: ”piena sintonia col presidente della Repubblica, solidarietà alle forze dell’ordine”. Altro esempio: i morti sul lavoro sono una tragedia da diverse centinaia di morti all’anno e Salvini dice che Landini“ strumentalizza“. Ancora: un ragazzo (con problemi di tossicodipendenza) muore per le percosse subite dagli agenti e il segretario della Lega difende questi ultimi pur condannati. Si può ragionare o dialogare con queste persone? Grazie,

Andrea Finotti