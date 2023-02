Antenne tra le polemiche Il piano alla fine non passa

Antenne, 5 G e polemiche. Che il nuovo piano comunale (bocciato dalla commissione) per la localizzazione degli impianti fissi di telefonia mobile facesse discutere lo si poteva già capire ben prima che approdasse in Commissione consiliare. I più scettici sono, da sempre, i consiglieri del gruppo Ferrara Nostra e in particolare Catia Pignatti. La consigliera, anche attraverso il comitato ‘No Antenne a Quartesana’, ha presentato una dettagliata memoria nella quale sostanzialmente si chiede lo stralcio dal piano antenne del campetto parrocchiale (dove nel 2020 è stata installata l’antenna Iliad, potenziata nel 2021), le aree verdi di proprietà comunale delle lottizzazioni di via Alvisi, via Zancanaro, via Comunità Europea e via Bernagozzi. E, in toto, il campo sportivo. La relazione del comitato chiede di "individuare aree alternative finalizzate alla delocalizzazione delle antenne esistenti dal centro abitato di Quartesana, causa minacce alla salute delle persone esposte in modo continuativo alle emissioni elettromagnetiche". Oltre a queste richieste, il comitato di cittadini chiede di monitorare "l’attività degli impianti, verificare il rispetto dei limiti dichiarati dalle compagnie telefoniche e tenere aggiornati i cittadini sui dati relativi alle emissioni". Comunque, l’esito della votazione in commissione è molto chiaro: il piano non passa e non arriva dunque alla discussione in Consiglio Comunale. Nell’esposizione tecnica della delibera, l’architetto del Comune, Fabrizio Magnani, aveva cercato di spiegare quali erano state le ragioni che hanno spinto l’amministrazione ad assumere questa decisione. A partire dal fatto che "il piano attualmente vigente, risale a ormai dieci anni fa". Dal canto suo il vicesindaco Nicola Lodi, sul versante del 5 G, aveva rivendicato che da parte dell’amministrazione "su questi temi c’è sempre stata una grande trasparenza, anche sotto il profilo comunicativo. Dispiace, dunque, che in un’occasione come quella della commissione non ci sia alcun rappresentante dei comitati, che avrebbe potuto chiedere spiegazioni ai tecnici". Di tutt’altro avviso è invece la consigliera di Ferrara Nostra Catia Pignatti: "Le informazioni su questo regolamento – dice – non sono mai arrivate. Non si è quindi data la possibilità ai cittadini di informarsi in maniera corretta. Se è vero che l’installazione del 5 G proietterebbe i cittadini in un grande ‘microonde’, sarebbe stato giusto informali". Anche il pentastellato Tommaso Mantovani assume la linea del niet: "Ci sono troppi dubbi sulle gravi ripercussioni che può avere sulla salute pubblica il nuovo piano antenne e il 5 G".

Federico Di Bisceglie