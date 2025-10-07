Antenucci, il (difficile) matrimonio è già finito

di Stefano ManfrediniMirco Antenucci non è più il direttore sportivo della Spal. Il suo posto all’interno della società di via Copparo sarà occupato da Sandro Federico, che si è liberato dall’Union Clodiense ed è pronto a iniziare la nuova avventura. Ma andiamo con ordine. L’esperienza dell’ex capitano dietro la scrivania biancazzurra è durata appena un paio di mesi: il tempo di effettuare in fretta e furia la sessione estiva di mercato e assistere all’avvio di campionato zoppicante della squadra di Di Benedetto, che perde il proprio punto di riferimento dopo la prima vittoria davvero convincente. Il rapporto tra Ante7 e la proprietà argentina non è mai sembrato idilliaco, ma nessuno immaginava che le loro strade si separassero all’inizio di ottobre, all’alba della prima stagione dell’Ars et Labor. La bomba è stata sganciata dal club di via Copparo sotto forma di comunicato intorno all’ora di pranzo: "Ferrara Calcio Ars et Labor e il dottor Mirco Antenucci comunicano di aver deciso, di comune accordo e dopo un confronto sereno e costruttivo, di interrompere il rapporto di collaborazione. La società rivolge al dottor Antenucci i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera professionale". Una risoluzione consensuale del contratto che legava il Lupo di Roccavivara alla Spal fino a fine stagione. La notizia, per quanto clamorosa, non è da considerarsi un fulmine a ciel sereno. Ma la naturale conclusione di una storia d’amore mai cominciata. Quella tra Antenucci e la società argentina naturalmente, perché l’ex capitano continuerà ad occupare un posto di spicco tra i grandi della storia della Spal. Eppure, Ante7 aveva iniziato questo nuovo capitolo della sua carriera con grande entusiasmo. Dopo aver appeso le scarpette al chiodo e aver assistito al fallimento del club di Tacopina, si era messo a completa disposizione della città nel difficile percorso di ripartenza. Tutte le cordate – più o meno direttamente – lo hanno contattato con l’obiettivo di farne il proprio frontman. Del resto, nessuno meglio di lui poteva prendere per mano la nuova Spal in una fase così delicata. Anche il sindaco Fabbri ne ha fatto un simbolo, tanto che annunciando di aver scelto la proprietà argentina ha subito sottolineato la presenza di ’Ante’ nel team con un ruolo di primo piano, ringraziandolo per l’impegno. Peccato che poi concretamente le cose non si siano sviluppate nel migliore dei modi fin dall’inizio. Le voci di divergenze tra le parti – mai confermate – si sono sprecate, con Ante7 che avrebbe meditato di fare un passo indietro ancora prima di iniziare. Alla fine invece ha firmato e si è messo al lavoro, mettendoci sempre la faccia, consapevole di essere l’unico vero baluardo di spallinità all’interno di una società rimasta a lungo un mistero per la tifoseria. Si è impegnato a fondo per imparare il mestiere in una categoria per lui completamente sconosciuta, riuscendo ad allestire una rosa competitiva a tempo di record. L’organico era a detta di tutti di categoria superiore, ma con un grosso difetto: l’assenza di un centravanti di spessore. Non poteva non notarlo un bomber di razza come lui, tanto che più o meno esplicitamente alla fine è emerso che su questo punto la sua posizione non era in linea con quella della proprietà. Poi l’amarissimo finale.