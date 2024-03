Antenucci, nessuno spavento. E la Spal femminile vince a Jesi

Come previsto, lo stop di Antenucci era stato soltanto precauzionale. Il capitano ieri ha ripreso a lavorare regolarmente in gruppo, quindi a Pontedera sarà a disposizione di mister Di Carlo a pieno regime. Lavorano ancora a parte invece Carraro, Petrovic e soprattutto Ghiringhelli, ma quantomeno per i primi due la netta sensazione è che già oggi potranno tornare ad allenarsi coi compagni. Se per il centrocampista e l’attaccante quindi l’allarme è rientrato, aleggia qualche dubbio in più sul terzino. È giusto precisare che le condizioni di Ghiringhelli non sono preoccupanti, ma i postumi della botta al ginocchio rimediata col Rimini non gli permettono ancora di lavorare in gruppo.

L’impressione è che potrebbe recuperare in vista della gara in programma allo stadio Mannucci, ma difficilmente sarà utilizzato. Tra oggi e domani verrà presa una decisione definitiva, però sulla fascia destra della difesa a quattro sul campo del Pontedera si contenderanno il posto Bruscagin e Fiordaliso.

SERIE C FEMMINILE

L’Accademia Spal espugna il campo della Jesina nel recupero della seconda giornata di ritorno, conquistando una vittoria fondamentale in chiave salvezza. È un momento d’oro per la squadra di Leo Rossi che domenica scorsa ha superato 2-1 il Villorba lanciando un segnale preciso alle squadre che lottano per non retrocedere. E allo stadio Carotti di Jesi le biancazzurre concedono il bis strappando l’intera posta di misura (0-1 il risultato finale) con rete decisiva firmata da Pacella ad una manciata di minuti dal triplice fischio. Ma il successo dell’Accademia Spal non fa una piega, perché sono le ragazze di mister Rossi a comandare l’incontro e sfiorare a più riprese il vantaggio fino al gol liberatorio di Pacella su assist di Salimata. Per le biancazzurre è la terza vittoria su quattro gare disputate nel girone di ritorno, che significa sorpasso sulla Jesina e undicesimo posto in classifica a -1 dal Vicenza che in questo momento sarebbe salvo senza disputare i playout.

Ma non va dimenticato che l’Accademia Spal ha una gara da recuperare in casa contro il Padova che potrebbe consentirle di risalire ulteriormente la graduatoria. Nel prossimo turno, in programma domenica prossima in Alto Adige, però le biancazzurre si ritroveranno di fronte un ostacolo altissimo rappresentato dal Sudtirol, terzo della classe alle spalle di Meran e Trento.

Una gara sulla carta proibitiva, ma nell’incontro di andata l’Accademia Spal impose il pareggio a reti inviolate alle altoatesine e in questo momento le biancazzurre possono mettere in difficoltà chiunque.

s.m.