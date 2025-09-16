Antica falegnameria, via ai lavori di sicurezza

Dal crollo di fine luglio della dell’Antica Falegnameria della Manifattura dei Marinati, ad appena un mese e mezzo di distanza l’amministrazione comunale di Comacchio si è già prodigata per il recupero del manufatto. Lo annuncia con una nota il comune lagunare, che precisa: "Dopo i lavori di messa in sicurezza si passerà alla successiva conservazione dei beni presenti all’interno". Col sopralluogo da parte dei tecnici e degli amministratori di questi giorni, il Comune sottolinea come "partiti i lavori per la messa in sicurezza della copertura dell’immobile collassato alla fine di luglio, dopo un fortunale. I tecnici e i rappresentanti della ditta incaricata dei lavori, nei giorni scorsi, con il sindaco Pierluigi Negri e il vicesindaco Maura Tomasi, hanno effettuato l’ultimo sopralluogo e in queste ore è partito il cantiere che dovrà mettere in sicurezza lo stabile e soprattutto evitare che avvengano altri crolli".

Sempre l’amministrazione comunale spiega come le transenne presenti nel tratto del Loggiato dei Capuccini, a ridosso della storica falegnameria, siano propedeutiche alla mera esecuzione dei lavori. "Terminate le opere di messa in sicurezza, si procederà alla protezione dei beni presenti all’interno della falegnameria – prosegue la nota – poichè si tratta per lo più di attrezzature che verranno trasferite e conservate nei locali della Manifattura. "Abbiamo agito con tempestività per mettere in sicurezza l’immobile interessato dal crollo incaricando la stessa ditta Alco srl – dichiara il sindaco Pierluigi Negri –, che sta eseguendo i lavori del progetto Rigenerazione urbana Comacchio e quindi già presente in loco e per questo in grado di agire rapidamente". Anche il vicesindaco Laura Tomasi ricorda come "a fronte del progetto che presentammo nel 2023 le opposizioni, che oggi ci criticano, si opposero strenuamente boicottando con ogni forma e mezzo possibile l’approvazione del progetto di recupero. Oggi ci troviamo con tanti edifici che rischiano di cadere – conclude il vicesindaco – ma in tanti dimenticano come siano stati altri a governare per settant’anni questo Comune, non facendo nulla per salvaguardare lo straordinario patrimonio storico di Comacchio. Tenendo conto dei due anni di Covid con tutti i lavori fermi, nei quali ci siamo trovati, stati molto bravi nel nostro operato".

cla. casta.