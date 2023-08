Antica Fiera d'Agosto a Lagosanto: tutti gli Appuntamenti

Si avvicina l’atteso appuntamento con la 449esima edizione dell’Antica Fiera d’Agosto di Lagosanto, organizzata da Pro Loco in collaborazione con le associazioni locali e il patrocinio del Comune. Ad illustrare il programma che animerà il centro dal 4 all’8 agosto, ieri, sono stati la presidente di Pro Loco Lagosanto Doriana Doria, il sindaco Cristian Bertarelli e l’assessore alla Cultura Alessia Bulgarelli (nella foto). E proprio la cultura avrà una importante spazio. Oltre alla mostra ‘Arte e tradizione: antiche attrezzature del primo ‘900’ curata da Federcaccia presso la Torre dell’Orologio, saranno ben sei le esposizioni nelle scuole di via Roma: vi saranno la mostra fotografica di Controluce e le esposizioni di Antonio Pasqualini, Gianmaria Fogli, Ettore Marinelli, Rina Bigoni e Santo Tumminaro. Venerdì alle 18.30, ci sarà l’inaugurazione ufficiale dell’Antica Fiera. Alle 20.30, sul palco in piazza 1° Maggio, l’associazione Avast premierà gli studenti delle medie che hanno ottenuto il voto di 10 e lode all’esame, prima del concerto della band ‘Superfolk’. Sabato alle 21.30 sarà la scuola di musica Music Lab di Lido degli Estensi ad allietare il pubblico, mentre alla mezzanotte sarà estratta la prima delle due tombole organizzate da Avis, Avast, Auser, Asd Arcieri Laghesi, Pro Loco e Usd Laghese con in palio 4.000 euro. Domenica alle 21.30, invece spazio ad Bodyfly, El Movimiento, Progetto Ritmica Athena per ‘DanzaInFiera’. Il 7 agosto, dopo l’esibizione di Jujitsu a cura di Shinsen Academy Lagosanto e la presentazione delle squadre della Laghese, alle 21.30 si terrà il contest ‘Lagosanto Rising Stars’ con ospite d’onore il ballerino di ‘Ballando con le Stelle’ Samuel Peron. L’8 agosto il gran finale, con La Good Friend Company che presenterà ‘Euforia: successi, illusioni e leggende’ con la partecipazione di Athena Pole Dance. Poi, l’estrazione della tombola da 10mila euro, l’estrazione della lotteria e lo spettacolo pirotecnico. Non mancheranno mercatini e lunapark. "Voglio ringraziare tutte le associazioni. Ringrazio anche Protezione Civile e Anc di Lagosanto, impegnate a garantire la sicurezza", ha affermato il sindaco Bertarelli.