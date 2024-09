"Antica Fiera, edizione mai vista. Abbiamo accolto tantissima gente"

La fiera di Argenta è stata investita dal maltempo due giorni su tre di manifestazione all’aperto, tanto da annullare il concerto evento di Paolo Belli; a Portomaggiore un po’ di pioggia solo nella giornata inaugurale, ma con temperature decisamente fresche, ha permesso lo svolgimento regolare di una fiera all’altezza delle aspettative. Non era un’edizione normale, ma quella del seicentesimo di fondazione e anche il cinquantenario delle Prove di lavorazione dei terreni. Il sindaco di Portomaggiore, Dario Bernardi, è entusiasta: "Impossibile racchiudere tutto il bello di questa seicentesima edizione della Antica Fiera per il tanto che c’è stato. Qualche goccia di pioggia e un po’di fresco non ci hanno impedito di ritrovarci e celebrare a pieno questo traguardo straordinario, raggiunto – l’abbiamo scritto nella nuova targa affissa sul municipio – grazie allo spirito di unità della comunità portuense. Una comunità che ha saputo per l’edizione speciale aprire le braccia e accogliere tantissima gente".

Ed enumera una selezione dei molteplici eventi che hanno arricchito la kermesse: "Dall’anteprima con il concorso dialettale Guernieri e la mostra di Maurizio Pilò e Walter Zagagnoni al fantastico concerto di Cristina d’Avena; da una bellissima inaugurazione con premiati eccellenti e con l’imbandierata dei Vigili del Fuoco e la fanfara dei bersaglieri; al convegno su sport e disabilità, al luna park per tutti e al ritrovare Prada, Sant’Agata e Campotto colpite dall’alluvione e aiutate dai portuensi nell’iniziativa con la Protezione Civile; al convegno per i 50 anni delle prove di lavorazione terreni, al memorial di volley per ricordare Pariali, Goberti e Coppi". Il primo cittadino non si dimentica delle decine di volontari che hanno permesso di allestire stand e mostre. "Porteremo nel cuore questi momenti e questa edizione come una delle più preziose".

Franco Vanini