Antica fiera, le eccellenze locali in vetrina

E’ giunta alla soglia dei seicento anni ma non li dimostra. L’Antica Fiera di Portomaggiore, in programma da giovedì 15 a lunedì 18 settembre, non è semplicemente una fiera di paese, ma un’istituzione che ha vita propria, una campionaria regionale per l’agricoltura, una manifestazione nella quale i portuensi possono mettere in mostra le loro eccellenze, ma anche una vetrina dei tanti espositori e quest’anno c’è il tutto esaurito in tutti i settori merceologici. Dopo gli anni di magra per il Covid, l’anno scorso la kermesse portuense fece registrare quasi 200 mila presenze in quattro giorni, "quest’anno puntiamo a ripeterci e forse qualcosa in più, se il tempo ci assiste", è la speranza del sindaco Dario Bernardi.

Per la prima volta la kermesse ospiterà la fiera del disco, una mostra scambio del vinile dedicata agli appassionati della musica old style. Orgoglio della manifestazione è il premio "Bernagozzi", che valorizza i personaggi ferraresi che si sono messi in luce nel loro campo; quest’anno riceverà il riconoscimento Maria Grazia Soncini, chef stellata e titolare del celebre ristorante La capanna di Eraclio di Codigoro. L’Antica Fiera oltre a essere la più grande in provincia di Ferrara è l’unica a matrice agricola, connotazione enfatizzata nell’area in piazza Verdi, allestita interamente a tema con l’esposizione di meccanica statica, per la prima volta con la presenza del Villaggio Coldiretti di Campagna Amica, che proporrà stand sia di vendita diretta di prodotti agricoli sia di street food, a cura delle aziende del territorio. "In momenti difficili come quello che stiamo vivendo – ha evidenziato in sede di presentazione il direttore provinciale di Coldiretti, Alessandro Visotti – la partecipazione in fiera rappresenta un’occasione importante per sensibilizzare l’opinione pubblica su un settore trainante per l’economia nazionale". Piacevoli novità anche nei menù della Antica Fiera: "Alcuni stand presenti – afferma l’assessore all’Agricoltura, Enrico Belletti – proporranno piatti a base di granchio blu. Un’occasione per conoscere questa specie invasiva delle nostre coste e per aiutare a contenerne la diffusione". Immancabili le prove di lavorazione dei terreni (quarantanovesima edizione), domenica mattina in via Rangona a Portoverrara, in collaborazione con la Facoltà di Agraria dell’università di Bologna, con la partecipazione delle più importanti aziende. Ulteriore novità quest’anno sono le iniziative a favore dell’inclusività delle persone diversamente abili con un momento loro dedicato all’interno del Villaggio dello sport di piazzale Cavallari. Sabato sarà presente il Comitato paraolimpico del Coni con numerosi atleti, con madrina di eccezione l’atleta Marta Pozzi. Inoltre il più grande luna park della provincia in piazza della Repubblica; quattro tombole con montepremi ricchissimi; il Jazz Café in piazzetta Duomo, wine bar e ristorantino con musica jazz dal vivo e numerosi ristoranti sparsi nel centro della cittadina a cura della Pro Loco ma non solo. Tra le curiosità "Tò Arzenta", il 18 settembre alle 21: una gara goliardica di tiro alla fune tra quattro squadre.

Franco Vanini