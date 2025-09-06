Antica Fiera, l’immagine di Pagnani

Sicuramente arte e cultura sono un capitolo fondamentale della più importante manifestazione portuense, ed entrano nella kermesse dalla porta principale. Anche quest’anno infatti, dopo la fortunata collaborazione dell’anno scorso con Maurizio Pilò e Walter Zagagnoni per l’edizione numero 600, è un artista rinomato come Roberto Pagnani a realizzare l’opera che diventa immagine ufficiale dell’antica Fiera 2025 - 601esima edizione, che fa da copertina per l’evento.

L’opera di quest’anno si chiama “per Laura Dianti” ed è un omaggio alla Delizia del Verginese, il quadro è ripartito in due sezioni attraversate da una linea orizzontale bianca, con al centro disegnata la figura del castello: il cielo e la terra sono come due onde d’acqua speculari, per lasciare intendere l’antica dimensione “terracquea” del territorio di Portomaggiore.

Per l’occasione, Roberto Pagnani, chè è nato a Bologna, risiede a Ravenna, e ha esposto in numerose mostre in Italia e all’estero (New York, Lituania, Grecia, Danimarca, Bulgaria, Francia), esporrà le sue opere assieme alle fotografie di Martina Baldetti, fotografa e filmmaker emiliana, nella mostra “Sospesi tra il cielo e l’acqua” in cui entrambi indagano con la loro visione creativa il mondo della natura e del paesaggio. La mostra inaugurerà presso la Delizia del Verginese sabato 13 settembre alle 17.30, e resterà visibile sino al 19 ottobre.

Immmancabile poi il contributo di Arstudio in via Garibaldi, che proporrà la mostra di incisioni di Luigi Marcon, grande incisore italiano nato a Tarzo nel 1938, rinomato per la sua capacità di catturare la complessità attraverso linee incise con precisione e maestria. Questa esposizione inaugurerà sabato 20 settembre alle ore 11.

Inoltre saranno diverse altre le opportunità per gli appassionati, con esposizioni che interesseranno anche spazi rigenerati e riaperti per l’occasione (nella foto il sindaco Dario Bernardi).