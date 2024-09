Antica Fiera, tutti gli appuntamenti: "Sul palco D’Avena con i Gem Boy"

Cresce l’attesa a Portomaggiore per l’edizione 2024 dell’Antica Fiera, l’appuntamento più importante dell’anno per la comunità, quest’anno un evento speciale. Ricorre infatti il seicentesimo anniversario - è tra le più antiche della regione - e il cinquantenario delle prove di lavorazione dei terreni, che permette di visionare in anteprima le macchine agricole novità all’opera. C’è anche un’anteprima di alto livello: i concerti di Cristina D’Avena accompagnata dal gruppo storico Gem Boy l’11 settembre e il giorno dopo Stef Burns, la chitarra solista del "Komandante" Vasco Rossi, sul palco con una propria band; entrambe le esibizioni sono gratuite. Il programma è ricchissimo, ce n’è per tutti i gusti. Alla cerimonia inaugurale (venerdì 13) alle 17 parteciperà la fanfara dei bersaglieri di Scandiano in collaborazione con i pompieri. Al pomeriggio aprirà il luna park più grande in provincia, con oltre cinquanta giostre, e alle 18 aprirà il Jazz Café, in piazzetta Duomo, ristorantino con musica jazz. In piazza Verdi Coldiretti propone "Campagna amica", con mercato contadino, stand gastronomico ed eventi musicali. Ogni sera "Tracce di musica e parole", esibizione di artisti di strada e musica dal vivo in sette punti della fiera. Nel piazzale Cavallari ci sarà il Villaggio dello sport, aree dedicate alle società sportive, tra cui una simpatica gara campanilistica, il "Calcio balilla umano", con squadre di Argenta e Portomaggiore. In via Carducci ci sarà "Vinyl Market", mostra scambio del disco in vinile e del fumetto, ma anche e soprattutto una campionaria ricchissima in rappresentanza di espositori del territorio e delle regioni italiane. Poi tante occasioni di mangiare, con tanti punti ristoro allestiti in piazza Martiri della Libertà e piazza Giovanni XXIII e via Ugo Bassi.

Franco Vanini