Antica Roma tra amore e sesso

Oggi, dalle 17.30 alle 19, alla biblioteca del Centro Documentazione Donna (via Terranuova 12b), Luciana Jacobelli, un’archeologa esperta in lettere classiche, accompagnerà gli spettatori in un’analisi sulla sessualità femminile nell’antica Roma. Affrontare le tematiche legate all’amore e al sesso nel mondo antico è sempre un compito difficile a causa dei pregiudizi che continuano a influenzarle. L’obiettivo dell’incontro è esaminare alcune pitture provenienti da Pompei e altri manufatti erotici dalla Valle del Rodano. Questi reperti mostreranno aspetti inediti della sessualità femminile nell’antica Roma. Ciò che emerge sembra essere un approccio giocoso al sesso e un coinvolgimento piacevole, in modo simile a quello dei loro coetanei maschi. Luciana Jacobelli, laureata in Lettere Classiche e specializzata in Archeologia, ha insegnato “Antichità Pompeiane” presso l’Università Bicocca di Milano e “Metodologia dello scavo archeologico” presso l’Università del Molise. Ha condotto scavi a Pompei, Stabia e Positano, un progetto di realtà virtuale con la Comunità Europea nell’antica Pompei. La partecipazione sarà possibile sia in presenza sia online. Per unirsi all’incontro online, è sufficiente inviare una mail a elena.branca@yahoo.it. Dieci minuti prima dell’inizio dell’incontro, verrà inviato un link di connessione per consentire l’accesso.