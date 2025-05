Antichi giochi delle bandiere, sfida in piazza

Proseguono gli appuntamenti di avvicinamento al Palio oggi (alle 15 e alle 20.30) e domani alle 16 con gli Antichi giochi delle bandiere estensi in piazza Municipale. Dopo l’apertura delle gare di piazzetta da parte degli under delle contrade del Palio, saranno i contradaioli più grandi a emozionare il pubblico che attorno a quel campo di gara sosteranno i propri atleti. Piazza Municipale ospita le gare dal 1976 ed è chiamata la San Siro delle bandiere. Si prevedono gare molto combattute. Dopo il periodo Covid, dove tutte le contrade hanno perso quasi una generazione di sbandieratori e musici, hanno ricominciato a proporre le proprie scuole di bandiera storica, avvicinandosi alle scuole e presentando open day per avvicinare i giovani a questa magnifica attività. Chi vincerà?