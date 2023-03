Antonacci al Summer Festival

E’ Biagio Antonacci il fuoriclasse del panorama musicale italiano che il 30 giugno sarà sul palco di Piazza Trento Trieste per il Ferrara Summer Festival. Artista che si è trovato per un lungo periodo a lavorare nel centese, sarà un grande protagonista dell’estate della città estense, lui che ha creato molte canzoni che hanno fatto da colonna sonora a tantissimi momenti di ognuno, attraversando coi suoi successi anche un paio di generazioni di noi: da Vivimi a Sappi amore mio, da Se io, se lei a Non vivo più senza te. E’ stato anche tra i protagonisti del 73° Festival della Canzone Italiana accompagnando Tananai e Don Joe durante la serata dedicata alle cover e uscito con la nuova versione di ‘Sognami’. "In un’epoca dove la prevalenza delle azioni si compie online, un festival garantisce un’aggregazione "offline", la possibilità di essere al centro di un’esperienza reale e condivisa – spiega Fabio Marzola, produttore del Ferrara Summer Festival –. E’ il massimo dell’esperienza offline ai giorni nostri: non ascolti Spotify, non ti attacchi a Facebook o a Instagram ma vieni per vivere un’esperienza dal vivo a 360 gradi. Le persone hanno bisogno di una rassicurazione che vada oltre il mondo virtuale. L’amore per la musica diventa il miglior modo di condividere".