Antonietta Fregnani presenta il libro ’Paplò’. Un memoir autentico che racconta i sentimenti

Oggi alle 17.30, al Cdd in via Terranuova, si terrà l’incontro (in presenza e online) con Antonietta Fregnani, che presenterà il suo libro ’Paplò’ (Dino Audino editore). In dialogo con lei ci sarà Elisabetta Roncoli. Si tratta di un romanzo memoir ma non un’autobiografia. Non tratta la verità assoluta ma l’autenticità dei sentimenti dei personaggi, compresa la narratrice. Ricordi sepolti, recuperati, raccontati, in qualche modo liberati dai rovi del passato per ricollocarli in un ordine emotivo nuovo, una nuova narrazione. Tante piccole storie, tra il secondo dopoguerra e oggi, che diventano un pezzo di storia.

Antonietta Fregnani è nata a Forlì, per poi spostarsi a Ferrara a 22 anni. Nel 2003 si è trasferita a Roma, dove attualmente vive e lavora. Appassionata di scrittura, ha frequentato diverse scuole di scrittura creativa, fra cui la prestigiosa ’Omero’, prima scuola del genere in Italia, fondata nel 1988. È autrice della raccolta di poesie ’Io non mi basto’ (Dino Audino editore). Per partecipare online all’incontro occorre inviare una mail a elena.branca@yahoo.it.