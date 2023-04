Antonio, cento anni di amore per la famiglia

Giorno di grande festa per Antonio Piazzi, che domenica ha compiuto 100 anni e ha ricevuto gli auguri dall’Amministrazione portati dall’assessore alle Politiche sociali Cristina Coletti, che nell’occasione ha consegnato una targa di benemerenza. "Il compleanno dei 100 anni – così quest’ultima – è un momento di orgoglio per tutti i ferraresi, consapevoli che i nostri nonni sono i custodi delle tradizioni, sono portatori di sani valori ed esempi da seguire per tenere unità la nostra comunità".

Nato nel podere Cuniola, nella casa denominata Bianchina situata lungo la via Sgarbata a San Martino, la vita di Antonio Piazzi è sempre stata connotata dall’attaccamento alla famiglia e alle origini. Dal matrimonio con Romana Testoni, mancata una decina di anni fa, è nato l’unico figlio Angelo che insieme ad Anna gli ha dato i due nipoti Fabio, insegnante all’istituto Vergani, e Laura, architetto che esercita la professione in Spagna (rispettivamente di 30 e 28 anni) che lo stesso Antonio definisce “capitali”. Prima come bracciante e poi come coltivatore diretto nell’ambito della frutta, Antonio è sempre stato impegnato nella coltivazione del terreno che rappresenta una vera passione. Nel giardino di casa, dove vive con Vittoria, una collaboratrice di origine Moldava che si occupa di lui, tutt’oggi infatti coltiva 10 piante da frutto. Per lui è stata organizzata una grande festa in giardino, ma prima di ciò il pensionato, con dolcezza, ha voluto fare visita alla moglie Romana al cimitero di San Martino.