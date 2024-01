Antonio Tajani in città: "FI casa dei moderati e dei delusi dalla sinistra"

Forza Italia cala l’asso. Il vicepremier, titolare del dicastero della Farnesina e guida politica del partito a livello nazionale, Antonio Tajani, verrà in città sabato prossimo a partire dalle 17 al ristorante Roverella 2000. Sarà, di fatto, il primo incontro su cui il centrodestra – oltre che l’ala azzurra – scommette per la campagna elettorale. Accanto a Tajani, ci saranno la deputata Rosaria Tassinari e la consigliera regionale Valentina Castaldini. Insomma, un parterre che indica una "grande attenzione del partito alla nostra città e alla sfida per le prossime amministrative". Il coordinatore provinciale azzurro, Fabrizio Toselli ragiona in prospettiva e immagina per Forza Italia un ruolo "centrale" nella prossima compagine amministrativa. "Non solo contribuiremo alla vittoria di Alan Fabbri – scandisce – ma saremo il partito che più di altri rappresenterà l’offerta politica e la casa per i moderati e i delusi del centrosinistra". Pallottoliere alla mano, Toselli azzarda la previsione del "sette percento" alle urne. In questo la presenza "rassicurante e autorevole" del ministro degli Esteri sarà "una garanzia e un traino per il partito". L’election day con l’appuntamento per rinnovare la governance di Bruxelles sotto questo profilo potrebbe giocare a favore. Il background politico di Tajani – già alla guida del Parlamento Europeo – è un expertise appetibile per una grossa fetta dell’elettorato. Tanto più che i sondaggi fotografano una situazione nella quale – in vista di una probabile nuova maggioranza Ursula, magari allargata ai conservatori dell’Ecr – la famiglia politica del Ppe sarà la più rappresentativa. "C’è un grande spazio politico per Forza Italia – conclude il neo segretario estense – anche perché lo scivolamento a sinistra del Pd sta creando molti scontenti che vedono, nel nostro partito, un possibile approdo. Siamo noi il riferimento degli imprenditori, di chi crede nello sviluppo economico e nella volontà di creare nuova occupazione sul territorio". Tutti temi molto cari all’agenda politica forzista e sui quali l’assessore al Bilancio di Ferrara (nonché coordinatore regionale dei dipartimenti di FI), Matteo Fornasini rivendica "un grande impegno fin dal nostro insediamento". "Non è un caso – dice – che all’incontro con il ministro Tajani i primi inviti che abbiamo voluto rivolgere siano stati alle associazioni di categoria. I rappresentanti delle imprese sono i nostri interlocutori ideali. Innumerevoli sono state, in questi anni, le istanze che abbiamo portato avanti proprio per cercare di favorire in questa città non solo l’insediamento di nuove realtà produttive, ma per arrivare a un Comune che fosse davvero amico delle aziende". Sul piano più strettamente politico, Fornasini immagina che, in caso di vittoria del centrodestra, Forza Italia "avrà più spazio nella prossima giunta". Ma non è "una questione di poltrone – chiarisce – è una questione di visione: più voti a Forza Italia significa più spazio per le nostre idee. Il voto a noi è l’unico voto utile per guardare al futuro con fiducia e prospettiva".