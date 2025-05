Anziana aggredita e derubata al cimitero. Ladro le strappa un braccialetto e la fa cadere

Quando il malvivente l’ha vista arrivare deve aver pensato che si trattasse di una vittima facile. È bastato infatti un lampo per piombarle addosso e rubarle un braccialetto. Nel parapiglia la malcapitata, una novantenne di Casumaro, è però caduta dalla bicicletta rimediando qualche livido e un brutto spavento. Sull’accaduto sono ora in corso le indagini da parte i carabinieri della compagnia di Cento, ai quali la stessa anziana, accompagnata dalla figlia, ha denunciato l’accaduto.

Il tutto è successo ieri mattina davanti al cimitero della frazione. La pensionata, in sella alla sua bici a tre ruote, stava raggungendo il camposanto per una visita ai cari defunti quando è stata avvicinata da un uomo con il volto coperto dal cappuccio della felpa. Inizialmente, il malvivente ha cercato di strapparle la catenina ma poi, incontrando resistenza, ha cambiato obiettivo, sfilandole un bracciatetto per poi fuggire. Nel parapiglia, la donna ha perso l’equilibrio ed è caduta dalla bici, fortunatamente senza riportare gravi ferite. Ripresasi dalla choc, ha avvisato la figlia e si è recata in caserma per denunciare la disavventura.

f. m.